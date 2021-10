"Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida". Hablando con Jeff Bezos después del vuelo de Blue Origin, el actor de 90 años le dijo: "Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar". Continuó: "No tiene nada que ver con los hombrecitos verdes y el orbe azul. Tiene que ver con la enormidad, la rapidez y la rapidez de la vida y la muerte". "Todos en este mundo necesitan hacer esto", dijo Shatner después de aterrizar de nuevo en la Tierra y salir de la cápsula. "Ver el color azul alrededor a ti, y luego de repente estar viendo hacia la oscuridad, eso es lo que pasa", dijo.

Llamó al cielo un "edredón azul que tenemos a nuestro alrededor".

"Miras hacia abajo, está el azul allá abajo y el negro allá arriba ... está la Madre Tierra y la comodidad, y hay, ¿hay muerte? No lo sé, pero ¿es la muerte? ¿Así es la muerte?... Fue tan conmovedor; esta experiencia, fue algo increíble”, dijo mientras la tripulación celebraba detrás de él.

Hubo múltiples momentos en los que el despegue se detuvo, y cada retención puso más nervioso a William Shatner, le dijo al fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, en la transmisión en vivo del vuelo espacial de la compañía.

"Creo que estoy un poco nervioso. ¿Otro retraso? Estoy un poco más nervioso", dijo.

Las experiencias de simulación para preparar a la tripulación antes de su vuelo espacial "no capturan" la experiencia real. Shatner dijo que la fuerza que sintió durante su vuelo real aún era inesperada.

"¿Voy a ser capaz de sobrevivir a las fuerzas G? ¿Voy a sobrevivir a eso? Entonces pienso, 'Dios mío, apenas vamos subiendo a la torre de lanzamiento'. Dios mío, qué experiencia", dijo.

Así fue el despegue

Tras una serie de retrasos, la nave de Blue Origin logró despegar rumbo al espacio. Así fue el momento:

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

13 de Octubre de 2021