El huracán Nicholas se ha debilitado levemente hasta convertirse en tormenta tropical y actualmente tiene vientos de 110 kilómetros por hora. Todas las alertas y advertencias de huracanes han cambiado o se han descontinuado, pero las alertas y advertencias de tormenta tropical siguen vigentes. La tormenta tropical Nicholas continúa arrojando fuertes lluvias a lo largo de la costa central y oriental de Texas y el oeste de Louisiana, lo que podría provocar inundaciones repentinas potencialmente mortales. Nicholas tocó tierra la madrugada del martes a lo largo de la costa de Texas, como huracán de categoría 1. Como huracán llegó a la costa cerca de la parte este de la península de Matagorda, a unos 16 kilómetros al oeste - suroeste de Sargent Beach, Texas, alrededor de la 1,30 AM ET del martes. A las 2,00 AM ET, más de 112.000 clientes ya habían perdido la electricidad en el estado, según PowerOutage.US. Nicholas cobró fuerza en el Golfo de México el lunes por la noche, alcanzando una fuerza de huracán de categoría 1 con vientos de 120 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). El lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de emergencia, advirtiendo a los residentes que estén preparados para el próximo "evento sustancial de agua".

Sigue la trayectoria de Nicholas en tiempo real

Abbott dijo que la gente necesitaba estar preparada para "eventos extremos de agua alta, incluidas inundaciones y daños potenciales causados por la lluvia". Añadió que también existía la posibilidad de que el sistema pudiera generar tornados.

Después de tocar tierra, se espera que el centro de la tormenta se mueva sobre el sureste de Texas antes de llegar al suroeste de Louisiana el miércoles por la noche, dijo el centro.

Se espera que Nicholas se debilite durante ese tiempo.



Texas se prepara para una fuerte lluvia

En Houston, los funcionarios de la ciudad y los socorristas se estaban preparando para cantidades significativas de lluvia y viento.

"Esperamos entre cuatro y siete pulgadas de lluvia durante la noche, así como algo de viento, lo que podría provocar algunos cortes de energía", dijo el alcalde Sylvester Turner.

Más de 330 vuelos hacia o desde los aeropuertos William P. Hobby y George Bush Intercontinental de Houston ya han sido cancelados para el martes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Distrito Escolar Independiente de Houston y el Distrito Escolar Independiente de Galveston anunciaron el lunes que las escuelas en el área estarían cerradas el martes.

Mientras el estado se preparaba para la tormenta, Abbott dijo que se había puesto en contacto con funcionarios a lo largo de la costa del Golfo "para asegurarnos de que estamos trabajando en colaboración, para asegurarnos de que, a nivel local, estaremos preparados para lo que pueda traer la tormenta".

Abbott dijo que el estado sobreviviría a la tormenta como lo había hecho con muchas otras, pero urgió a Texas a prestar atención a las advertencias locales.

"Parece que cada vez que llueve mucho en el área de Houston, hay personas que conducen hacia la marea alta y, a veces, pierden sus vehículos y, lo que es peor, a veces pierden la vida. Tu vida es lo más importante que tienes", dijo Abbott. "Tengan cuidado al viajar por el área de Houston en el área del condado de Harris durante los próximos días".



Los esfuerzos de recuperación de Louisiana están amenazados

También se ha declarado el estado de emergencia en Louisiana, que todavía se está recuperando de los devastadores impactos del huracán Ida de hace dos semanas.

"La amenaza más grave para Louisiana se encuentra en la parte suroeste del estado, donde la recuperación del huracán Laura y las inundaciones de mayo continúan", dijo el gobernador John Bel Edwards. "En esta área, es posible que haya fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Sin embargo, también es probable que todo el sur de Louisiana experimente fuertes lluvias esta semana, incluidas las áreas recientemente afectadas por el huracán Ida".

El número de muertos de Ida en el estado aumentó a 28, ya que el forense de la parroquia de East Baton Rouge confirmó dos muertes adicionales relacionadas con la tormenta, según un tuit del lunes del Departamento de Salud de Louisiana.

El Departamento de Salud informó la muerte de un hombre de 69 años y una mujer de 85 años, quienes fallecieron debido al calor excesivo durante un apagón prolongado.

Los continuos esfuerzos de restauración después de Ida podrían ralentizarse y parte de lo que ya se ha restaurado podría perderse durante algún tiempo debido a Nicholas, dijo Edwards en una sesión informativa el lunes.

Hasta la madrugada del martes, más de 94.000 clientes en Louisiana seguían sin electricidad, según PowerOutage.US.

Con respecto a los preparativos para Nicholas, la Guardia Nacional organizará 80 vehículos para aguas altas, 23 botes y 15 aviones a través del suroeste de Louisiana y hacia el centro de Louisiana al final del día y permanecerá en posición de respuesta en el sureste de Louisiana si es necesario, dijo Edwards.

Deanna Hackney, Amy Simonson, Raja Razek, Carma Hassan, Gregory Lemos y Rebekah Ries de CNN contribuyeron a este informe.

Por Madeline Holcombe

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

14 de Septiembre de 2021