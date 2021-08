Falleció Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones, según anunció su publicista en un comunicado a CNN el martes. Tenía 80 años. Watts fue parte de The Rolling Stones desde 1963. En un comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones comunicaron la noticia: "Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación". El comunicado, atribuido a un vocero de Watts, pide privacidad para su familia, los miembros de la banda y amigos cercanos. El 5 de agosto Watts anunció que se perdería la próxima gira de la banda por Norteamérica. Watts cumplió 80 años en Junio y se sometió a un procedimiento médico por una condición desconocida. Un portavoz de los Rolling Stones emitió en ese entonces un comunicado en Twitter afirmando que el baterista necesita descansar y recuperarse.

"Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados", decía el comunicado. "Con los ensayos que comenzarán en un par de semanas, es muy decepcionante por decir lo menos, pero también es justo decir que nadie lo vio venir".

Por CNN

Foto.- Pierre Verdy/AFP via Getty Images - Charlie Watts en 2010

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

24 de Agosto de 2021