De esta manera, los que viajen a partir de la media noche del lunes no tendrán que hacer la cuarentena obligatoria de diez días. El Gobierno de España anunció que este martes mañana se levantarán las restricciones para el ingreso de argentinos, de manera tal que los que viajen a partir de esta medida noche "no" tendrán que hacer la cuarentena obligatoria de diez días. La medida se pondrá en vigencia luego que la administración de Pedro Sánchez decidió no extender el decreto sobre las restricciones vigentes durante la pandemia, que afectaba a viajeros de la Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, de América Latina, y Namibia y Sudáfrica del continente africano. Desde principios de Agosto se había implementado la mencionada restricción para evitar la propagación de la cepa Delta, la nueva mutación del coronavirus proveniente de la India.

Ahora el país europeo liberó de realizar la cuarentena a los turistas argentinos, que, sí deberán tener el plan de vacunación completo, con las dosis aprobadas por la agencia reguladora europea, EMA, o la OMS y, según trascendió, los inmunizados con Sputnik V por ahora no podrán viajar.

Varios países de América Latina están considerados de "alto riesgo" epidemiológico, lo que hace que las llegadas estén prohibidas a algunas otras naciones más allá de que los viajeros tengan esquemas de vacunación completa.

La medida que se impuso por primera vez el 23 de Julio, y que fue prorrogada el 7 del corriente hasta el 23 a la medianoche, no será renovada por el ministerio de sanidad del gobierno español.

La cancelación de la prórroga también alcanzaría a la resolución de Sanidad que pone a Argentina, y otros países de latinoamericanos como Colombia, en los supuestos que los únicos pasajeros admitidos sean aquellos que tengan pasaportes europeos, residencias en alguno de los países del espacio Schengen o las pocas excepciones para personal diplomático, aeronáutico, entre otros casos de una lista por motivos “especiales”.

Fuente.- https://www.ambito.com

24 de Agosto de 2021