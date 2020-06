WhatsApp Web: El truco para abrir sesión sin necesidad del código QR

A muchos usuarios les fastidia este paso, en especial si trabajan desde sus casas. Hay una forma de evitarlo. En épocas de teletrabajo, el WhatsApp Web se convirtió en un gran aliado de los trabajadores. Para algunos, resulta tedioso tener que escanear el código QR cada vez que se quiere acceder al servicio de mensajería desde la computadora, algo que puede ser evitado.

Este código QR es fundamental para mantener la privacidad de una cuenta, en especial cuando el usuario comparte el ordenador. Sin embargo, en casa no es necesario tomar tandas medidas de seguridad. Para no tener que realizar este paso cada vez que queremos acceder al WhatsApp Web desde nuestra casa, el truco es no apagar la computadora. En vez de ello, el usuario debe seleccionar la opción “Suspensión”. El modo “Suspensión” le permite a un usuario mantener activos los programas que tiene abiertos. Entre ellos el WhatsApp Web. Más allá de este truco, lo más recomendable es siempre tomarse el trabajo de cerrar una sesión. Este hábito ayudará a mejorar la seguridad de la cuenta de WhatsApp.

Foto.- Pixabay

