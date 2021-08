Un agente de policía falleció este martes luego de un tiroteo fuera del Pentágono, según tres fuentes policiales. Las circunstancias del tiroteo fuera del Pentágono aún no están claras. La Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, que supervisa la seguridad del Pentágono, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. El Jefe de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono Woodrow Kusse informará a la prensa a las 2:30 ET con el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, esta tarde para brindar más información sobre el incidente en el Pentágono. Lo que sabemos del incidente. El "incidente del tiroteo" ocurrió en la plataforma del autobús en el complejo del Pentágono y provocó el cierre del edificio sin que se permitiera la entrada de personal, según un mensaje que fue enviado a la fuerza laboral del Pentágono por la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono.

El confinamiento ya se levantó, anunció la agencia el martes más tarde.

"El Pentágono ha levantado el confinamiento y ha reabierto. El corredor 2 y la entrada del metro permanecen cerrados. El corredor 3 está abierto para el tráfico peatonal", tuiteó el Pentágono.

El evento ocurrió afuera del edificio en la plataforma del Metro Bus, que es una entrada principal al Pentágono utilizada por miles de personas que entran y salen del edificio todos los días.

La plataforma de autobuses es utilizada por varias líneas de autobuses en el área.



Reportan heridos

El portavoz de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, Chris Layman, no quiso comentar si hubo un atacante involucrado o si las personas habían resultado heridas, pero Arlington Fire y EMS tuitearon que "encontraron varios pacientes", mientras respondían a un "incidente de violencia activa" en el Área del Metro del Pentágono. El estado de los pacientes no se proporcionó de inmediato.

El secretario de Defensa Lloyd Austin y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, asistían a una reunión programada de actualización de inteligencia y Resumen diario del presidente con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca cuando ocurrió el incidente en el Pentágono, según un funcionario de defensa.

El área donde ocurrió el incidente es "todavía un escenario muy activo" para los investigadores, dijo el funcionario. Los funcionarios del Pentágono "cooperarán plenamente con las autoridades locales y federales", agregó el funcionario. Austin se mantiene alejado por ahora "por respeto" a los investigadores que necesitan trabajar.



Se detiene el transporte público en el área

El tiroteo reportado en una parada de autobús del Pentágono ha detenido el transporte público hacia el enorme complejo.

Los trenes y autobuses del metro ahora están pasando por alto el área, según la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (Estados Unidos). "Continuaremos haciéndolo hasta que se nos informe que es seguro", dijo a CNN la portavoz de WMATA, Sherri Ly.

El Pentágono cuenta con docenas de rutas de autobús y líneas ferroviarias azules y amarillas de Metro. La estación es la octava estación más concurrida del sistema de metro de Washington en este año, con más de 2.400 pasajeros subiendo cada día, en comparación con un promedio de 15.000 por día antes de la pandemia.

Al 31 de Julio, 185 policías habían recibido disparos en lo que va de 2021, 35 de los cuales murieron por disparos, según la Orden Fraternal Nacional de Policía.

-- Zachary Cohen y Pete Muntean de CNN contribuyeron con el reportaje.

Por Barbara Starr

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

3 de Agosto de 2021