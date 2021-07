El padre y creador de la exitosísima serie de dibujos animados reveló cómo fue el nacimiento del vecino más odiado por Homero. El padre y creador de la exitosísima serie de dibujos animados, Los Simpson, Matt Groening, confesó cómo fue el nacimiento del vecino más odiado por Homero Simpson, Ned Flanders. En los últimos tiempos el padre de Homero ha revelado los secretos de la popular "Familia Amarilla". Miles de fanáticos de todo el mundo siempre le están consultando sobre los secretos de sus personajes. Sin embargo, casi ninguno ha sido más jugoso como el último, la creación de Ned Flanders. Son 34 años que Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie entretienen al público con sus miles de aventuras alocadas. Bastaron un par de transmisiones para que ya el mundo elija a su personaje favorito. Probablemente, estos 5 nombres sean de los más buscados en Google y así es como nace la intriga por saber cada detalle sobre ellos. Ned Flanders, si bien no pertenece a los cinco principales, no deja de ser pertinente ya que es el más odiado por el padre del clan. Ned apareció en el estreno de la serie, puntualmente en el episodio "Simpsons Roasting on an Open Fire", pero tuvo mayor protagonismo, junto a su familia, en el capítulo Dead Putting Society de la Segunda temporada, donde también aparecieron Maude y Rod Flanders.

Según declaró Matt Groening, para crear a Flanders buscó "un chico que fuese verdaderamente agradable, que Homero no tenga ninguna razón justificable para aborrecerlo, pero que lo detestaba de todos modos". Varios capítulos después, Ned se mostró religioso y santurrón. En fin, todo estaba pensado para que este vecino bueno refleje todo lo que Homero quería ser.

Flanders estaba destinado a ser sólo un vecino del que Homero estuviera celoso, pero fue ganando lugar hasta convertirse en un cristiano muy "amable". Cualidad que fue cambiando con el devenir de los capítulos. Llegó un día donde abandonó su cualidad de "empalagoso y perfecto" y se convirtió en una caricatura de la ultra derecha cristiana estadounidense.

Por más bueno que parezca, está lleno de contradicciones. A pesar de su amabilidad, es antisemita e intolerante con las demás religiones. Además, es homofóbico, pero se dice que tiene tendencias homosexuales. En su vida amorosa, Flanders, hasta el momento estuvo casado con tres mujeres y enviudó dos veces: Maude Flanders murió por culpa de Homero, su otra esposa fue Ginger Flanders y Edna Flanders quién también falleció.

Fuente.- https://www.minutouno.com

