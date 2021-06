La Corte Suprema de Pensilvania (Estados Unidos) anuló la condena y sentencia de Bill Cosby, según la portavoz de Stacey Witalec para los Tribunales de Pensilvania. El actor ya salió de prisión. La opinión mayoritaria indicó que “las condenas y el juicio de la sentencia de Cosby quedan anuladas y él es liberado”, dijo Witalec a CNN mientras leía la opinión mayoritaria. El tribunal se dividió en su sentencia con 4 votos a favor, 2 parte a favor, parte no a favor, y 1 que presentó una disensión total. La Fiscalía del estado de Pensilvania no puede apelar la decisión. El abogado de Bill Cosby dijo que su cliente fue liberado de la prisión alrededor de las 2,20 horas de la tarde ET del miércoles y fue recogido por su portavoz de prensa.

Brian Perry dijo que Cosby y su equipo legal se dirigen a su casa de Pensilvania «para celebrar».

Todavía no ha hablado con su cliente.

Andrew Wyatt, representante de prensa de Cosby, emitió un comunicado en nombre de la familia, diciendo en parte que «nunca debieron presentarse cargos» contra Cosby debido al trato que le otorgó inmunidad.

Agradece a la esposa de Cosby, Camille, quien dijo que mostró fuerza durante el proceso.

“Quiero agradecer a los abogados que argumentaron con éxito su apelación y especialmente a la Sra. Cosby que se mantuvo firme y estuvo aquí para el Sr. Cosby en cada paso del camino y apoyó cada idea y estrategia de los abogados y el equipo y ella siempre supo que el Sr. Cosby era inocente».

El caso contra Cosby

Cosby fue sentenciado en 2018 a 10 años en una prisión estatal por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su casa hace en 2014. Cosby, de 83 años, fue declarado culpable y sentenciado en 2018 en el primer juicio penal de celebridades de alto perfil de la era #MeToo, luego de un juicio nulo en 2017.

En marzo de 2018, un juez de Pensilvania dictamina que se permitirá a cinco mujeres testificar durante el nuevo juicio a Bill Cosby por presuntamente haber agredido a Constand en 2004. Los fiscales querían que 19 acusadores subieran al estrado, pero el juez dijo que podían elegir a cinco del grupo. Durante el primer juicio, solo otra denunciante testificó contra el comediante.

En Abril de ese año, el caso llegó a la corte por primera vez.

Intentos de libertad condicional

La Junta de Libertad Condicional de Pensilvania le negó la libertad condicional a Bill Cosby en mayo de 2021 y citó una serie de razones para su decisión, según una carta de la junta obtenida por CNN.

La carta, que indicaba que la decisión de la junta fue emitida el 11 de mayo, dijo que Cosby debe «participar y completar programas institucionales adicionales».

La junta citó el «fracaso de Cosby en desarrollar un plan de liberación en libertad condicional» y una «recomendación negativa del Departamento de Correcciones» como factores que contribuyeron a la decisión.

La carta decía que en la próxima entrevista de Cosby con la junta, esta revisará y considerará si ha participado y completado con éxito un programa de tratamiento para delincuentes sexuales y prevención de la violencia.

Cosby, según la carta, debe mantener un «historial de conducta claro».

Andrew Wyatt, un portavoz del actor caído en desgracia, dijo que la noticia de la negación no sorprendió a Cosby, su familia, sus amigos y su equipo legal.

«El Sr. Cosby ha proclamado con vehemencia su inocencia y continúa negando todas las acusaciones hechas en su contra, por ser falsas, sin la mera evidencia de ninguna prueba. Hoy, el Sr. Cosby sigue teniendo la esperanza de que la Corte Suprema del Estado de Pensilvania emitirá una opinión para anular su condena o justificarle un nuevo juicio», dijo Wyatt en un comunicado a CNN en ese entonces.

En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Pensilvania escuchó argumentos sobre una apelación presentada por el equipo legal de Cosby para anular la condena.

Por CNN

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

30 de Junio de 2021