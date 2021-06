En la madrugada de este jueves, cuando la mayoría de los vecinos dormía, una torre de condominios se derrumbó en la ciudad de Surfside, condado de Miami, donde las autoridades y los equipos de rescate intentan con desesperación sacar a los sobrevivientes atrapados entre los escombros. Champlain Towers, un condominio junto al mar construido en 1981 y que cuenta con más de 100 unidades, colapsó de manera parcial cerca de las 2,00 horas. Si bien la Policía no brindó por ahora información oficial sobre las víctimas, las primeras versiones indican que hay varias personas heridas y también muertos, de acuerdo con lo publicado por el diario Miami Herald. Santo es el esposo de una de las mujeres que estaba en el edificio y en diálogo con TN relató que su pareja lo llamó asustada pasadas la 1,15: “Me dijo que había pasado algo terrible pero que no sabía bien porque estaba durmiendo. Pensó que era un terremoto. Cuando llegué aquí ya había bomberos y no me dejaron pasar.

Ya la sacaron, gracias a Dios”. Tras ello aseguró que la parte del condominio que se vino abajo estaba justo pegada al departamento en que trabajaba su esposa. “Me dijo que algo se había caído y después me dijo que era la parte de la esquina de la construcción”.

Esta madrugada, cuando la mayoría de los vecinos dormía, una torre de condominios se derrumbó en la ciudad de Surfside, condado de Miami, donde las autoridades y los equipos de rescate intentan con desesperación sacar a los sobrevivientes atrapados entre los escombros.

Champlain Towers, un condominio junto al mar construido en 1981 y que cuenta con más de 100 unidades, colapsó de manera parcial cerca de las 2. Si bien la Policía no brindó por ahora información oficial sobre las víctimas, las primeras versiones indican que hay varias personas heridas y también muertos, de acuerdo con lo publicado por el diario Miami Herald.

Santo es el esposo de una de las mujeres que estaba en el edificio y en diálogo con TN relató que su pareja lo llamó asustada pasadas la 1.15: “Me dijo que había pasado algo terrible pero que no sabía bien porque estaba durmiendo. Pensó que era un terremoto. Cuando llegué aquí ya había bomberos y no me dejaron pasar. Ya la sacaron, gracias a Dios”.

Tras ello aseguró que la parte del condominio que se vino abajo estaba justo pegada al departamento en que trabajaba su esposa. “Me dijo que algo se había caído y después me dijo que era la parte de la esquina de la construcción”.

Otra testigo de lo ocurrido declaró: “Pude ver la mitad del edificio literalmente colapsado. No consigo expresarlo con palabras, pareció una bomba. Se derrumbó como un panqueque hacia abajo, hay una pila increíble de escombros”.

Por lo ocurrido el área alrededor de la calle 88 y las avenidas Collins y Harding fue cerrada para dejar lugar a las docenas de camiones de bomberos y vehículos de rescate que se alinean en las calles. Son cientos los rescatistas, que incluso usan escaleras para evacuar a las personas que estaban en secciones del edificio que no colapsaron.

Hasta el momento se desconocen los motivos del derrumbe.

Noticia en desarrollo

Foto.- Miami Beach Police

LA NACION

Fuente.- https://espanol.yahoo.com/noticias/derrumb%C3%B3-edificio-miami-cientos-bomberos-094124676.html

24 de Junio de 2021