Entre los portales afectados se encuentran numerosos medios de comunicación e, incluso, la web del Gobierno británico. Sitios web de importantes compañías de todo el mundo dejaron de funcionar esta mañana por motivos que aún se desconocen. Mientras que algunas páginas muestran problemas para cargar contenidos, otras no permiten la navegación. Dentro de los portales afectados se encuentran numerosos medios de comunicación - entre ellos LA NACION, The Guardian, CNN, The New York Times, Le Monde, BBC- e, incluso, Amazon y la web del Gobierno británico.

Foto.- Captura - la página web de The New York Times es una de las afectadas

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar/

8 de Junio de 2021