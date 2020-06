Por qué WhatsApp no te muestra la foto ni información de algunos contactos

Es posible que en el caso de algunos contactos, no puedas ver su foto de perfil ni información. Esto puede ocurrir por diferentes motivos. En cuanto a la imagen, es posible que el usuario en cuestión no haya incluido una foto suya. La otra opción es que el usuario tenga configurado el sistema para que nadie pueda ver su imagen de perfil ni información personal, o bien que haya optado por que sólo lo puedan ver sus contactos, en cuyo caso no podrás ver esos datos si no te agendó como contacto.

El otro motivo es que te tenga bloqueado dentro de WhatsApp. Si este es el motivo, entonces tampoco le llegarán sus mensajes, llamados ni podrás añadirlo a ningún grupo. Por último, es posible que la persona haya cambiado de cuenta y que ese perfil ya no esté operativo.

Cómo cuidar tu privacidad en WhatsApp

Existen varias herramientas dentro de WhatsApp que te permiten cuidar tu privacidad y seguridad. Para acceder a estas opciones hay que ingresar al menú de configuración, presionado en los tres puntos que figuran en el margen superior derecho, dentro de la interfaz de inicio de WhatsApp.

Una vez allí, seleccionar la opción Ajustes/Cuenta/Privacidad

Allí se verán diferentes opciones, como a) Hora de última vez, b) Foto de perfil, c) información. En estos tres ítms se pueden elegir quién puede ver esos datos: “todos”, “nadie” o “sólo mis contactos”. Dentro de Estado también se puede elegir quien podrá ver el contenido que se comparte por esa vía.

Confirmaciones de lectura se puede activar o desactivar. Si se opta por esta última acción entonces el emisor del mensaje no verá el doble tilde azul cuando el destinatario haya visto el contenido.

La opción Grupos permite seleccionar quién nos podrá añadir a los chat grupales. Allí también hay tres alternativas: “todos”, “mis contactos” o bien “mis contactos, excepto”. Esta fue una de las última actualizaciones que llegó el año pasado a esta plataforma.

Desde el apartado privacidad se puede gestionar, también, con quién compartir la ubicación en tiempo real, los contactos bloqueados y es posible activar el bloque con huella dactilar. Esta última opción añade una capa extra de seguridad para que no pueda acceder cualquier persona a tu WhatsApp. Con esta herramienta activada, será necesario colocar la huella dactilar para poder acceder al servicio de mensajería.

