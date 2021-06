La avioneta en la que viajaban Joe Lara, su esposa y cinco amigos se estrelló contra el lago Percy Priest de Tennessee, Estados Unidos. William Joseph Lara, quien se convirtió en estrella en la década del '90 al protagonizar la serie "Tarzán: Las aventuras épicas”, murió el sábado junto a su esposa y otras cinco personas al estrellarse la avioneta en la que viajaba hacia Florida. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Smyrna, en las afueras de Nashville, y se precipitó en el lago Percy Priest, en Tennesse, y de acuerdo a un comunicado de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que la investigación sobre el accidente está en curso, se espera un informe preliminar dentro de dos semanas. Sin dar más detalles, el portavoz afirmó que "la Investigación completa tardará uno o dos años en culminar". A primeras horas del domingo las autoridades de Tennessee dieron a conocer el listado de las víctimas, entre las que se encontraban el actor tenía 58 años, su esposa, Gwen Shamblin, quien fue conocida por fundar la Iglesia Remnant Fellowship y escribir un libro de dietas basado en la fe, y otras cinco personas que eran eran miembros de dicha congregación.

Joe Lara, nacido en 1962, comenzó su carrera como modelo y se puso en la piel de Tarzán por primera vez en la película televisada “Tarzán en Manhattan”, estrenada en 1989 por la cadena CBS, y se catapulto a la fama cuando volvió a interpretar al conocido personaje en la serie de televisión que fue grabada en Sudáfrica.

Además de Tarzán, Lara participó en otros proyectos de acción y fantasía como “Steel Frontier”, “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven”, “Baywatch” y “Tropical Heat”. Ya años en su carrera decidió dejar la actuación para concentrarse en su música: publicó su álbum “Joe Lara: The Cry of Freedom”, en 2009.

Fuente.- https://www.minutouno.com

1° de Junio de 2021