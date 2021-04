Agentes Federales ejecutaron una orden de registro el miércoles en el apartamento de Rudy Giuliani, en Manhattan, como parte de una investigación criminal contra él por fiscales federales que ha estado en curso durante meses, según una persona familiarizada con el asunto. Giuliani, quien sirvió como abogado personal del expresidente Donald Trump, ha sido el centro de una investigación sobre sus actividades en Ucrania. No ha sido acusado y ha negado haber actuado mal. Un portavoz de la oficina del fiscal federal de Manhattan se negó a comentar. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el registro. Es inusual que los Fiscales ejecuten una orden de registro contra un abogado, aunque los fiscales federales de Manhattan lo han hecho antes, sobre todo en los últimos años contra otro exabogado de Trump, Michael Cohen.

Por Erica Orden

Foto.- Crédito - Tom Williams/CQ Roll Call via AP Images

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

29 de Abril de 2021