Culpable de todos los cargos: ese fue el veredicto del jurado en el juicio contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. El jurado halló a Chauvin culpable de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. Los miembros del jurado deliberaron durante 4 horas este lunes y reanudaron la deliberación esta mañana a las 8 a.m., hora local. El tribunal no especificó en el aviso cuándo dejaron los miembros del jurado de deliberar. Chauvin, de 45 años, fue acusado de los cargos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave, de los cuales se ha declarado inocente. Los cargos deben considerarse por separado. Por lo que Chauvin podría ser condenado por todos, algunos o ninguno de ellos.

El hermano de George Floyd, Philonise Floyd, reaccionó a la noticia sobre que había un veredicto y le dijo a Sara Sidner, de CNN, que aún no le habían informado al respecto, hasta que ella lo llamó. «Para Estados Unidos, este es un caso histórico. Para la familia, esto es profundamente personal», le dijo Floyd a CNN.

«El hecho mismo de que el policía haya sido acusado es como debería ser», agregó. Y señaló que estará en la corte cuando se lea el veredicto.

Los argumentos en el caso de Floyd

El jurado empezó a deliberar, después de la jornada de argumentos finales de la Fiscalía y la defensa este lunes. Para concluir su caso, un fiscal dijo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y su ego frente a los testigos preocupados.

«Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían», señaló el fiscal Steve Schleicher. «Él intentaba ganar, y George Floyd lo pagó con su vida».

Los comentarios sobre el orgullo y el ego de Chauvin fueron la primera vez que los fiscales discutieron específicamente la mentalidad del expolicía en el momento en que Floyd murió el 25 de mayo de 2020. Elementos que son clave para los cargos de homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario en un acto eminentemente peligroso para otros que se le imputan.

En respuesta, el abogado defensor Eric Nelson dijo que Chauvin actuó como lo haría un «agente sensato» en esa situación. También añadió que no había pruebas de que Chauvin usara intencionalmente o a propósito una fuerza que fuera ilegal.

«Hay que verlo desde el estándar de un agente de policía razonable. Hay que tener en cuenta que los agentes son seres humanos, capaces de cometer errores en situaciones de gran tensión», dijo Nelson. «En este caso, la totalidad de las circunstancias que conocía un agente de policía razonable en el preciso momento en que se utilizó la fuerza demuestra que se trató de un uso autorizado de la fuerza, por muy poco atractivo que sea. Esto es duda razonable», insistió.

El fiscal Jerry Blackwell rechazó entonces la afirmación de la defensa acerca de que Floyd murió a causa de una condición conocida como corazón dilatado o miocardiopatía dilatada.

«La razón por la que George Floyd murió es porque el corazón del señor Chauvin es demasiado pequeño», dijo.

Después, el juez Peter Cahill instruyó el lunes a los miembros del jurado sobre la ley antes y después de los argumentos finales. Finalmente, los envió fuera de la sala justo después de las 5 p.m., hora de Miami, para que empezaran a deliberar sobre el veredicto que se produce este martes.

El caso de George Floyd

Durante el juicio, los fiscales llamaron a declarar a 38 testigos. Entre ellos, expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía que criticaron a Chauvin y expertos médicos que explicaron cómo murió Floyd. La defensa llamó a siete testigos propios, pero no al propio Chauvin, pues se acogió a su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar.

El final del juicio ocurre 11 meses después de que la muerte de Floyd, en una calle de Minneapolis, desencadenara protestas generalizadas sobre el trato que la policía da a los negros.

Independientemente del veredicto de este juicio, el tema más amplio no muestra signos de atenuarse. La semana pasada, a pocos kilómetros del juzgado, una agente de policía de Brooklyn Center fue acusada de homicidio involuntario tras dispararle mortalmente a Daunte Wright, de 20 años, durante una parada de tráfico.

La tensión es alta en toda la región, y las autoridades han reforzado la seguridad en los alrededores de Minneapolis. El Centro de Gobierno del Condado de Hennepin ha estado rodeado de vallas y barricadas desde que comenzó la selección del jurado en marzo. La semana pasada, los equipos instalaron alambre de púas alrededor de algunos edificios de la policía. También se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en algunas partes del centro de Minneapolis.

El gobernador Tim Walz solicitó ayuda adicional a las fuerzas del orden de Ohio y Nebraska antes del veredicto, según un comunicado de prensa de su oficina este lunes.

Con información de Eric Levenson y Aaron Cooper.

Por CNN

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

20 de Abril de 2021