Estaba preso en una cárcel federal y sufría una enfermedad renal en etapa terminal. Fue el creador de un fraude que le valió una condena a 150 años de prisión.

Bernie Madoff, el financiero que se declaró culpable de orquestar la estafa piramidal más grande de la historia, murió en una prisión federal el miércoles temprano a los 82 años, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press. Madoff murió en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, aparentemente por causas naturales, dijo la persona., que no estaba autorizada a hablar en público y habló con la AP bajo condición de anonimato. El año pasado, los abogados de Madoff presentaron documentos judiciales para intentar que el hombre de 82 años saliera de prisión por la pandemia de COVID-19, diciendo que había sufrido de enfermedad renal en etapa terminal y otras afecciones médicas crónicas. La solicitud fue denegada.

Madoff admitió haber estafado a miles de clientes por miles de millones de dólares en inversiones durante décadas.

Un fideicomisario designado por el tribunal ha recuperado más de 13 mil millones de dólares de un estimado de 17,5 mil millones que los inversores pusieron en el negocio de Madoff. En el momento del arresto de Madoff, los extractos de cuentas falsos les decían a los clientes que tenían participaciones por valor de 60.000 millones de dólares.

Durante décadas, Madoff disfrutó de la imagen de un gurú financiero hecho a sí mismo cuyo toque de Midas desafiaba las fluctuaciones del mercado. Ex presidente del mercado de valores Nasdaq, atrajo a una legión devota de clientes de inversión, desde jubilados de Florida hasta celebridades, como el famoso director de cine Steven Spielberg, el actor Kevin Bacon y el lanzador del Salón de la Fama Sandy Koufax.

Pero su negocio de asesoría de inversiones fue expuesto en 2008 como un esquema Ponzi de miles de millones de dólares que acabó con las fortunas de la gente y arruinó organizaciones benéficas y fundaciones. Se volvió tan odiado que tuvo que usar un chaleco antibalas en la corte.

Madoff se declaró culpable en marzo de 2009 de fraude de valores y otros cargos, diciendo que estaba “profundamente arrepentido y avergonzado”.

Después de varios meses viviendo bajo arresto domiciliario en su ático de 7 millones de dólares en Manhattan, fue llevado a la cárcel esposado y recibió aplausos de los inversores enojados en la sala del tribunal.

“Le robó a los ricos. Robaba a los pobres. Robó desde el medio. No tenía valores“, dijo el ex inversionista Tom Fitzmaurice al juez en la sentencia. “Estafó a sus víctimas con su dinero para que él y su esposa pudieran vivir una vida de lujo increíble”.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Denny Chin, no mostró piedad y sentenció a Madoff a un máximo de 150 años de prisión.

“Aquí, se debe enviar el mensaje de que los crímenes del señor Madoff fueron extraordinariamente malvados y que este tipo de manipulación irresponsable del sistema no es simplemente un crimen financiero incruento que tiene lugar solo en el papel, sino que es uno que toma un enorme número de víctimas“, dijo Chin.

Los Madoff también sufrieron un severo golpe financiero: un juez emitió una orden de decomiso de 171 mil millones en junio de 2009 despojando a Madoff de todos sus bienes personales, incluidos bienes raíces, inversiones y 80 millones de dólares en activos que su esposa, Ruth, había afirmado que eran suyos. La orden la dejó con 2,5 millones de dólares.

El escándalo también cobró un precio personal para la familia: uno de sus hijos, Mark, se suicidó en el segundo aniversario del arresto de su padre en 2010. Y el hermano de Madoff, Peter, quien ayudó a administrar el negocio, fue sentenciado a 10 años de prisión en 2012, a pesar de las afirmaciones de que no sabía nada sobre las fechorías de su hermano.

El otro hijo de Madoff, Andrew, murió de cáncer a los 48 años. Ruth aún vive.

Madoff fue enviado a cumplir lo que equivalía a una sentencia de por vida en el Complejo Correccional Federal Butner, a unas 45 millas al noroeste de Raleigh, Carolina del Norte. Un sitio web de la prisión federal enumeró su probable fecha de liberación como el 11 de noviembre de 2139.

La historia de su ascenso

Madoff nació en 1938 en un barrio judío de clase media baja en Queens. En el mundo financiero, la historia de su ascenso a la prominencia, cómo se fue a Wall Street con Peter en 1960 con unos pocos miles de dólares ahorrados trabajando como salvavidas e instalando rociadores se convirtió en leyenda.

“Eran dos niños de Queens con dificultades. Trabajaron duro“, dijo Thomas Morling, quien trabajó en estrecha colaboración con los hermanos Madoff a mediados de la década de 1980 configurando y ejecutando computadoras que convirtieron a su empresa en un líder confiable en el comercio exterior.

“Cuando Peter o Bernie dijeron algo que iban a hacer, su palabra fue su vínculo”, dijo Morling en una entrevista de 2008.

En la década de 1980, Bernard L. Madoff Investment Securities ocupaba tres pisos de un rascacielos en el centro de Manhattan. Allí, con su hermano y más tarde dos hijos, dirigió un negocio legítimo como intermediario entre los compradores y vendedores de acciones.

Madoff elevó su perfil utilizando la experiencia para ayudar a lanzar Nasdaq, la primera bolsa de valores electrónica, y se volvió tan respetado que asesoró a la Comisión de Bolsa y Valores sobre el sistema. Pero lo que la SEC nunca descubrió fue que detrás de escena, en una oficina separada mantenida bajo llave, Madoff estaba tejiendo en secreto una red de riqueza fantasma utilizando efectivo de nuevos inversionistas para pagar retornos a los antiguos.

Las autoridades dicen que a lo largo de los años, se invirtieron al menos 13 mil millones de dólares con Madoff. Una vieja computadora de IBM emitía estados de cuenta mensuales que mostraban rendimientos constantes de dos dígitos, incluso durante las recesiones del mercado. A finales de 2008, las declaraciones afirmaban que las cuentas de los inversores ascendían a 65.000 millones de dólares.

La fea verdad: nunca se compraron ni se vendieron acciones. El director financiero de Madoff, Frank DiPascali, dijo en una declaración de culpabilidad en 2009 que las declaraciones que detallaban las operaciones eran “todas falsas”.

Sus clientes, muchos judíos como Madoff y organizaciones benéficas judías, dijeron que no lo sabían. Entre ellos se encontraba Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, quien recordó haber conocido a Madoff años antes en una cena en la que hablaron sobre historia, educación y filosofía judía, no sobre dinero.

Madoff “causó una muy buena impresión”, dijo Wiesel durante un panel de discusión en 2009 sobre el escándalo. Wiesel admitió que se tragó “un mito que creó a su alrededor de que todo era tan especial, tan único, que tenía que ser secreto”.

Como muchos de sus clientes, Madoff y su esposa disfrutaban de un estilo de vida lujoso. Tenían un apartamento de 7 millones de dólares en Manhattan, una propiedad de 11 millones de dólares en Palm Beach, Florida y una casa de USD 4 millones en la punta de Long Island. Había otra casa en el sur de Francia, jets privados y un yate.

“Solo una gran mentira”

Todo se derrumbó en el invierno de 2008 con una confesión dramática en el apartamento del piso 12 de Madoff en el Upper East Side. En una reunión con sus hijos, les confió que su negocio era “solo una gran mentira”.

Después de la reunión, un abogado de la familia se puso en contacto con los reguladores, quienes alertaron a los fiscales federales y al FBI. Madoff estaba en bata de baño cuando dos agentes del FBI llegaron a su puerta sin avisar una mañana de diciembre. Los invitó a entrar y luego confesó después de que le preguntaran si había “una explicación inocente”, decía una denuncia penal.

Madoff respondió: “No hay una explicación inocente”.

Como lo había hecho desde el principio, Madoff insistió en su súplica de que actuó solo, algo que el FBI nunca creyó. Mientras los agentes buscaban en los registros pruebas de una conspiración más amplia y cultivaban a DiPascali como cooperador, el escándalo convirtió a Madoff en un paria, evaporó fortunas, acabó con organizaciones benéficas y aparentemente empujó a algunos inversores a suicidarse.

“Laberinto de fondos”

Se nombró a un fideicomisario para recuperar los fondos, a veces demandando a los fondos de cobertura y otros grandes inversores que salieron adelante, y repartiendo esos ingresos entre las víctimas. La búsqueda de los activos de Madoff “ha desenterrado un laberinto de fondos, instituciones y entidades internacionales interrelacionados de complejidad y amplitud casi incomparables”, dijo el fideicomisario, Irving Picard, en un informe de 2009.

El informe dijo que el fideicomisario había localizado activos y negocios “de interés” en 11 lugares: Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Suiza, España, Gibraltar, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Bahamas. Se presentaron más de 15.400 reclamos contra Madoff.

En la sentencia de Madoff en junio de 2009, ex clientes airados se pusieron de pie para exigir el máximo castigo. El propio Madoff habló en un tono monótono durante unos 10 minutos. En varias ocasiones, se refirió a su fraude monumental como un “problema”, “un error de juicio” y “un error trágico”.

Afirmó que él y su esposa estaban atormentados, y dijo: “Llora hasta quedarse dormida todas las noches, sabiendo todo el dolor y el sufrimiento que he causado”.

Posteriormente, Ruth Madoff, a menudo objeto del desprecio de las víctimas desde el arresto de su esposo, rompió su silencio ese mismo día al emitir una declaración en la que afirmaba que ella también había sido engañada.

“Estoy avergonzada”, dijo. “Como todos los demás, me siento traicionada y confundida. El hombre que cometió este horrible fraude no es el hombre que conozco desde hace todos estos años “.

Aproximadamente una docena de empleados y asociados de Madoff fueron acusados en el caso federal. Cinco fueron juzgados a fines de 2013 y vieron a DiPascali tomar el estrado como testigo estrella del Gobierno.

DiPascali contó a los miembros del jurado cómo, justo antes de que se expusiera el plan, Madoff lo llamó a su oficina.

“Había estado mirando por la ventana todo el día”, testificó DiPascali. “Se volvió hacia mí y dijo, llorando: ‘Estoy acabado... ¿No lo entiendes? Todo el maldito asunto es un fraude“.

Al final, ese fraude le dio un nuevo significado al “esquema Ponzi”, que lleva el nombre de Charles Ponzi, quien fue condenado por fraude postal después de estafar a miles de personas con solo 10 millones de dólares entre 1919 y 1920.

“Charles Ponzi es ahora una nota al pie”, dijo Anthony Sabino, un abogado defensor que se especializa en defensa criminal de cuello blanco. “Ahora son esquemas Madoff”.

14 de Abril de 2021