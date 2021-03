Millones de personas en más de 192 países se unieron para mostrar su preocupación por la crisis ambiental. En Argentina, más de 40 ciudades llevaron a cabo diferentes actividades para alzar la voz por la naturaleza.

El pasado 27 de Marzo se realizó una nueva edición de La Hora del Planeta, el evento de concientización ambiental más importante del mundo, en el que se realizaron diferentes iniciativas presenciales y virtuales para demostrar la preocupación por la crisis ambiental que atravesamos mundialmente. Además, contó con el tradicional apagado de luces en diferentes puntos del planeta. Esta iniciativa, realizada a nivel global por la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), y que Fundación Vida Silvestre Argentina coordina y lleva adelante a nivel nacional desde el 2009, tiene como objetivo unir a las personas, ciudades, empresas y líderes de todo el mundo para destacar la importancia de la salud del planeta, concientizar e inspirar acciones para lograr un mejor futuro para la naturaleza y la humanidad.

La evidencia demuestra que hay un vínculo cercano entre la salud del planeta y la salud de las personas y, en un año en el cual los líderes globales tomarán decisiones claves sobre la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sustentable, la Hora del Planeta fue una oportunidad para crear conciencia sobre el valor de la biodiversidad y la necesidad de un planeta sano.

Tradicionalmente durante La Hora del Planeta, las luces de monumentos, edificios municipales, oficinas y hogares se apagan por 60 minutos para demostrar el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Con los protocolos necesarios, muchos lugares emblemáticos a nivel global como la Torre Eiffel, el Tokyo Skytree, el Puerto Victoria de Hong Kong, la Puerta de Brandemburgo en Berlin, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Coliseo en Roma, Rova de Antananarivo en Madagascar, UAP Old Mutual Tower en Nairobi, la Casa de la Ópera en Sydney, Taipei 101 y Gardens by the Bay en Singapur, apagaron sus luces como gesto simbólico en apoyo a la Hora del Planeta 2021.

En Argentina, algunos lugares representativos que se sumaron apagando sus luces durante La Hora del Planeta fueron: en Rosario, el Barquito de Papel y el Palacio de los Leones (sede del Poder Ejecutivo); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Obelisco, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Usina del Arte, entre otros; en Ushuaia, el emblemático cartel con el nombre de la ciudad; en Mar del Plata la Torre Tanque; en el Municipio de Puerto Iguazú se realizó una plantación de árboles nativos en el predio del Polideportivo Municipal, entre otras iniciativas, y, a su vez, se realizaron varios apagones en diferentes Palacios Municipales a lo largo y ancho del país.

En la Argentina, la Hora del Planeta 2021 contó con la adhesión de más de 40 municipios de 14 provincias de nuestro país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en San Luis, el municipio de la ciudad de San Luis; en Buenos Aires, los municipios de 9 de Julio, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Ituzaingó, Junín, General Pueyrredón, General Madariaga, San Cayetano, Pellegrini, La Plata, Tornquist, Tandil, Tigre y Ramallo; en La Rioja, el municipio de la ciudad de La Rioja; en Tierra del Fuego, los municipios de Ushuaia y Río Grande; en Entre Ríos, los municipios de Colón, Concordia, Villa Elisa y Urdinarrain; en Corrientes, el municipio de Corrientes; en Córdoba, los municipios de la ciudad de Córdoba y Hernando; en Mendoza, los municipios de la ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz y Maipú; en Misiones, los municipios de Eldorado, Posadas, Puerto Iguazú y Puerto Rico; en Santa Fe los municipios de Rosario, San Vicente, Totoras y Avellaneda; la ciudad de Neuquén; en Santa Cruz el municipio de El Chaltén y en La Pampa el municipio de Realicó. Además, se adhirieron las provincias de en su totalidad.

“La Hora del Planeta continúa mostrándonos el impacto que podemos lograr cuando nos unimos, generando esperanza para el futuro que pretendemos dejar a las generaciones futuras. Millones de personas alrededor de todo el planeta le están pidiendo a los líderes mundiales que actúen y tomen decisiones que permitan asegurar un compromiso internacional para las personas y la naturaleza. Tenemos una oportunidad única de acordar un plan global por un futuro sostenible utilizando los acuerdos internacionales sobre naturaleza y clima estipulados para finales de este año. Si actuamos juntos ahora, podemos resolver la doble amenaza del cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Aprovechemos esta oportunidad para asegurar un futuro mejor poniendo la salud de las personas y de nuestro planeta en primer lugar”, afirmó Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.

Por su parte, Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, señaló “A través de este tipo de iniciativas buscamos reforzar nuestro compromiso con el planeta, elevar nuestras voces y amplificarlas a lo largo del globo, para lograr nuevos compromisos que permitan generar cambios significativos. Es importante volver a una relación sana, fraterna y saludable con la vida silvestre porque somos parte de la naturaleza y necesitamos de ella en cada momento de nuestras vidas. En la actualidad, un sector cada vez más importante de la sociedad se preocupa y ocupa de los temas ambientales. Pero hay que aumentar la ambición, esta década es la que nos permite hacer el cambio, porque aún estamos a tiempo y después es posible que ya no se pueda. La Hora del Planeta invita a tomarnos 60 minutos para reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y qué cambios positivos podemos hacer al respecto. El gran desafío es que los otros 364 días y 23 horas del año, estas acciones sean llevadas a la práctica”.

La Hora del Paneta se llevó a cabo a nivel mundial, alentada por líderes internacionales, ambientalistas y celebridades, que se unieron y demostraron su compromiso y preocupación. Debido a las medidas de seguridad por el COVID-19, la campaña se celebró de manera virtual y con apagones simbólicos, así como también con algunas actividades bajo los protocolos establecidos:

En Argentina, Fundación Vida Silvestre realizó un evento virtual vía Facebook, con invitados especiales como Sandra Mihanovich y Loli Molina, para vivir en vivo la previa antes del apagón colectivo.

Múltiples países (entre ellos la Argentina) se unieron a la Marcha Digital Latinoamericana por la Hora del Planeta, una plataforma interactiva que permitió a los participantes personalizar sus avatares y mensajes para “hablar por la naturaleza” bajo tres temas: biodiversidad, plástico y cambio climático.

Uganda se asoció con los Scouts, organizaciones sociales y agencias de gobierno para empujar la prohibición total de plástico de un solo uso. También lanzó la campaña “Keep It Green and Clean” (Mantenlo verde y limpio) para organizar una iniciativa local de limpieza y plantación de árboles.

Malasia organizó una Carrera Virtual de 10km del 27 de Marzo al 15 de Abril 2021, cuyas ganancias ayudarán a financiar proyectos sobre la naturaleza, la vida silvestre y los bosques.

Con su campaña “Let Oceans Shine” (Dejemos a los océanos brillar), Hong Kong resalta las amenazas que nuestros océanos enfrentan, desde la contaminación, la pesca y el desarrollo no sustentable.

Singapur lanzó una campaña digital para movilizar a las personas a lograr emisiones netas cero para 2050. WWF invita a las personas a establecer sus propios planes cero con acciones climáticas tangibles para reducir su huella de carbono.

Apoyaron esta iniciativa en Argentina: Brother, Nissan, Zurich, Quilmes-Budweiser, Carrefour, Toyota, Galicia, Irsa, Santander, Tetrapak y Walmart.

Para más información: www.vidasilvestre.org.ar/horadelplaneta y http://www.earthhour.org/

Acerca de La Hora del Planeta

La Hora del Planeta es el principal movimiento ambiental global de WWF. Nacido en Sídney en 2007, la Hora del Planeta ha crecido hasta convertirse en uno de los movimientos de personas por el medio ambiente más grandes del mundo, inspirando a individuos, comunidades, empresas y organizaciones en más de 180 países y territorios a tomar medidas ambientales tangibles durante más de una década. Históricamente, la Hora del Planeta se ha centrado en la crisis climática, pero más recientemente, la Hora del Planeta se ha esforzado por poner en primer plano el problema apremiante de la pérdida de la naturaleza. Su objetivo es crear un movimiento imparable por la naturaleza, como lo hizo cuando el mundo se unió para enfrentar el cambio climático. El movimiento reconoce el papel de los individuos en la creación de soluciones a los desafíos ambientales más urgentes del planeta y aprovecha el poder colectivo de sus millones de seguidores para impulsar el cambio.

La Hora del Planeta cuenta con el amable apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, con fondos de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), como parte del proyecto "Ampliación de la comunicación sobre la biodiversidad".

Acerca de Fundación Vida Silvestre Argentina

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: www.vidasilvestre.org.ar

Acerca de WWF

WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el mundo. WWF nació en 1961 y es conocida por el símbolo del panda. Cuenta con una red mundial que trabaja en más de 100 países. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. Para saber más: www.panda.org

Gentileza.- Lorena Papalardo

30 de Marzo de 2021