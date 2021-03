El análisis del filántropo no fue nada alentador. Según afirmó, concluiría recién a finales de 2022. Bill Gates afirmó que el fin de la pandemia no está cerca. Según las estimaciones del fundador de Microsoft, el pronóstico del avance del retorno a la normalidad depende, en gran medida, de cómo evolucionen las vacunas en el mundo. Volver a la normalidad que se tenía antes de 2020 tomará su tiempo. Por eso, el empresario y filántropo asegura que antes de poder salir, viajar y hacer una vida tal como se conocía previo a la pandemia no está tan cerca como se esperaba. En ese sentido, la estimación que hace es que recién a finales de 2022, cuando el sistema de las vacunas funcionen y se haya inmunizado a toda la población, se regresará la vieja normalidad. Hace unas semanas había dicho en la red social Clubhouse que durante la primavera o el verano de 2021 en Estados Unidos, las personas podrían recuperar actividades que tenían previo a la enfermedad.

“Gracias a las vacunas contra el Coronavirus (COVID-19), a finales de 2022 podremos terminar esta increíble tragedia y volver completamente a la normalidad”, afirmó durante una entrevista para los medios polacos Gazeta Wyborcza y el canal de televisión TVN24 de ese país.

Hace unos meses, el empresario admitió para The Daily Show que la fundación que él dirige junto a su esposa Melinda financiaría la producción de siete vacunas con el objetivo de que alguna de ellas pueda contener la pandemia.

En ese sentido reveló que destinaron 1750 millones de dólares para invertir en campañas farmacéuticas. En enero pasado, el empresario se vacunó contra la enfermedad. “Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna del COVID-19”, anunció a través de su cuenta de Twitter donde compartió una imagen del momento de la inyección.

Esto generó confianza sobre las vacunas y pidió a las autoridades mundiales que no se olviden de la importancia de inmunizar en los países menos favorecidos o con escasos recursos económicos. A través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) creó el proyecto Covax para donar 2 mil millones de vacunas a los países menos desarrollados.

