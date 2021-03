Durante la rueda de prensa en el vuelo que lo llevó de Irak a Roma, el Papa Francisco respondió a la pregunta sobre si volverá alguna vez a Argentina, uno de los pocos países de América Latina a los que todavía no ha hecho una visita apostólica. La pregunta fue hecha por la periodista española Eva Fernández de la Cadena COPE. En su respuesta, el Santo Padre recordó que habló sobre este tema con su amigo Nelson Castro, periodista y neurólogo argentino, que durante dos años y medio escribió el libro “La Salud de los Papas”. “Él me hizo la entrevista, salió el libro, me dicen que es bueno, yo no lo he visto. Él me hizo una pregunta: Si renuncia, si muero o si renuncio. ¿Si usted renuncia, volverá a Argentina o permanecerá aquí? Yo dije no volveré a Argentina, esto lo he dicho, pero permaneceré aquí en mi diócesis, pero en esa hipótesis”, respondió el Papa Francisco en la rueda de prensa.

“Esto va unido a la pregunta: ¿Cuándo voy a Argentina? ¿Por qué no voy? Yo respondo siempre, un poco irónicamente: ‘He estado 76 años en Argentina, suficiente ¿no?’. Pero, hay algo que no sé por qué no se dice. Estuvo programado un viaje a Argentina en Noviembre de 2017. Se comenzaba a trabajar, se hacía Chile, Argentina y Uruguay”, continuó el Papa.

El Papa Francisco indicó luego que el viaje se habría realizado a finales de Noviembre, pero “en aquel tiempo Chile estaba en campaña electoral, en aquellos días en diciembre fue elegido el sucesor de Michelle Bachelet. Yo tenía que ir antes de que cambiara el gobierno, no podía ir después, pero hicimos así, e ir en enero a Chile. Luego, en enero a Argentina y Uruguay no era posible porque enero es como nuestro agosto aquí [en Europa], Julio y Agosto, en ambos países”.

Después, cuando se analizó el asunto de la fecha surgió “la sugerencia de por qué no tomar Perú, porque Perú había sido pasado por alto en el viaje de Ecuador, Bolivia, Paraguay y se mantuvo aparte. Y de ahí nació el viaje en enero entre Chile y Perú” de 2018, explicó el Santo Padre.

Francisco resaltó que dio esta explicación “para que no se hagan fantasías de ‘patriafobia’, ¿no? Cuando estará la oportunidad, se deberá hacer ¿no? Argentina, Uruguay, el sur de Brasil que son un complejo cultural muy grande”.

Redacción ACI Prensa

Foto.- Crédito: Colm Flynn / ACI Prensa - El Papa Francisco en la rueda de prensa que ofreció en el vuelo de regreso de Irak a Roma

Fuente.- https://www.aciprensa.com

8 de Marzo de 2021