A ocho años de su renuncia al Pontificado, el Papa Emérito Benedicto XVI reiteró que “no hay dos Papas” que “el Papa es solo uno” y reconoció que la dimisión al ministerio petrino fue “una decisión difícil” pero que “la tomé con plena conciencia y creo que hice bien”. Así lo indicó Benedicto XVI en un diálogo con el director del diario italiano Corriere della Sera durante una visita privada a su residencia en el Vaticano, el ex Monasterio Mater Ecclesiae. “Fue una decisión difícil. Pero la tomé con plena conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos un poco ‘fanáticos’ todavía están enojados, no han querido aceptar mi elección. Pienso en las teorías de la conspiración que la siguieron: a quien dijo que era culpa del escándalo de Vatileaks, quien dijo que era una conspiración del lobby gay, quien por el caso del teólogo conservador lefebvriano Richard Williamson. No quieren creer a una elección realizada conscientemente. Pero mi conciencia está tranquila”, advirtió Ratzinger.

Sobre el próximo viaje del Papa Francisco a Irak previsto del 5 al 8 de Marzo, el Papa Emérito afirmó serio “creo que es un viaje muy importante” y añadió que “desafortunadamente, cae en un momento muy difícil que también lo hace un viaje peligroso: por razones de seguridad y por el COVID-19. Y luego está la situación inestable iraquí” por lo que concluye “acompañaré a Francisco con mi oración”.

Por último, el diario italiano destacó una referencia que Benedicto XVI hizo sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, “es verdad, es católico y practicante. Y personalmente está en contra del aborto” pero “como presidente, tiende a presentarse en continuidad con la línea del Partido Demócrata... Y sobre la política gender (Ndr: ideología de género) todavía no hemos entendido cuál es su posición”.

Traducido y adaptado por Mercedes De La Torre - Publicado originalmente en ACI Stampa

Redacción ACI Prensa

Foto.- Imagen referencial - Vatican Media - Benedicto XVI en 2010

Fuente.- https://www.aciprensa.com

2 de Marzo de 2021