Bill Dorris era un empresario que dispuso un importante fondo para cubrir todos los gastos de Lulu, su border collie. Lulu es una border collie de 8 años que se volvió millonaria luego de que su dueño murió tras dejarla como heredera. Bill Dorris era un empresario de Nashville, Tennessee y le legó todo su patrimonio a la perra, el ser que más amó. De este modo, Lulu no tendrá privaciones porque heredó 5 millones de dólares mediante un fondo especial que cubrirá los costos de mantenimiento de quien fuera la mascota de Dorris. “Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu […] para satisfacer todas sus necesidades”, expresó en su testamento el difunto empresario. Luego de la muerte de Dorris, la border collie quedó bajo la custodia de Martha Burton, una señora de 90 años. “Honestamente, no sé qué decir. Él realmente amaba a la perra”, sostuvo la nueva cuidadora del animal. Burton admitió con una sonrisa que, más allá de que uno lo intente, no hay manera de gastar semejante suma de dinero para el cuidado de la perra. Hasta que se reencuentre con Dorris, de seguro, a Lulu no le faltará nada.

Fuente.- https://www.minutouno.com

16 de Febrero de 2021