El Papa pide fortalecer la educación para superar la crisis causada por el Coronavirus (COVID-19)

El Papa Francisco destacó la educación como uno de los pilares esenciales que permitirán a la humanidad salir de la crisis causada por la pandemia de coronavirus, e indicó que educar “es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas”. En un mensaje de video que envió el viernes 5 de Junio a los participantes del encuentro virtual organizado por la Fundación Scholas Occurrentes por la Jornada Mundial del Medio ambiente, el Santo Padre recurrió a tres figuras que para él representan las características que debe tener la educación: el personaje del loco de la película ‘La strada’ de Fellini, el cuadro de ‘La vocación de San Mateo’ de Caravaggio, y el protagonista de la novela ‘El idiota’ de Dostoyevski.

Esos personajes representan, según la reflexión del Papa, “el sentido, el llamado y la belleza”.

Las tres historias de estos tres personajes “son la historia de una crisis. Y en las tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad humana. Crisis significa originalmente ‘ruptura’, ‘tajo’, ‘apertura’, ‘peligro’, pero también ‘oportunidad’”.

Por ello, invitó a aprovechar las crisis para que la humanidad avance: “¡Pobre de la humanidad sin crisis! Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita. Pobre. Sería, pensémosla, sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida”.

Por otra parte, “así como la crisis nos funda por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis, si no son bien acompañadas son peligrosas, porque uno se puede desorientar”.

En la crisis “nos invade el miedo, nos cerramos como individuos, o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo, sin reservas”.

También subrayó que “la educación escucha, o no educa. Si no escucha, no educa. La educación crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Alguno me puede decir: ‘Pero cómo, ¿educar no es saber cosas?’. No. Eso es saber. Pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar”.

El Papa exhortó a no olvidar nunca las palabras “gratuidad, sentido y belleza. ¡Pueden parecer inútiles!, sobre todo hoy en día. ¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza? No produce, no produce. Y, sin embargo, de esta cosa que parece inútil depende la humanidad entera, el futuro”.

Finalmente, animó a seguir “sembrando y cosechando, con la sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos y siempre de la mano para superar cualquier crisis”.

