Las autoridades aún no informaron sobre daños ni víctimas por el terremoto, aunque el sismo se notó con intensidad. Un sismo de magnitud 7,1 tuvo lugar ante la costa este de Japón y se sintió en Tokio, aunque las autoridades no emitieron una alerta de tsunami, según información. El terremoto ocurrió a las 23.08 (11.08 de la mañana en Argentina) a unos 64 kilómetros de la costa, ante la región de Fukushima, según la agencia metereológica japonesa. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había dado previamente una magnitud de 7,0 y una distancia de la costa de 54 kilómetros. Fukushima fue devastada por un sismo y un tsunami el 11 de Marzo de 2011 que causó más de 18.000 muertos y desaparecidos y provocó el accidente nuclear de la central de esa ciudad, con la destrucción de su reactor. Las autoridades japonesas aún no informaron sobre daños ni víctimas por el terremoto de este sábado, aunque el sismo se notó con intensidad.

Posteriormente se produjo una réplica de magnitud 4,7, informó la misma agencia.

Medios de comunicación locales reportaron cortes de electricidad en amplias zonas de la región de Tohoku, en el este el país, según la agencia de noticias AFP.

El operado Tepco, a cargo del monitoreo de la central nuclear de Fukushima, aseguró a través de Twitter que seguía muy de cerca la evolución de la situación.



El primer ministro, Yoshihide Suga, regresó a su oficina para monitorear las operaciones de control, y el Gobierno de Japón organizó un enlace de coordinación con la región afectada.

Japón está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

Fuente.- https://www.telam.com.ar

14 de Octubre de 2021