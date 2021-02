El ex Presidente Donald Trump acaba de emitir una declaración luego de la votación del Senado para absolverlo en su segundo juicio político. - Parte de la declaración decía: - «Es un comentario triste sobre nuestra época que un partido político en Estados Unidos tenga un pase libre para denigrar el estado de derecho, difamar a las fuerzas del orden, animar a las multitudes, excusar a los agitadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política y perseguir, incluir en la lista negra, cancelar y suprimir a todas las personas y puntos de vista con los que no están de acuerdo. Siempre he sido, y siempre seré, un defensor del imperio de la ley inquebrantable, los héroes de la aplicación de la ley y el derecho de los estadounidenses a debatir de manera pacífica y honorable los asuntos del día sin malicia y sin odio».

En el comunicado Trump también agradeció a su equipo legal y «a todos los senadores y miembros del Congreso de Estados Unidos que defendieron con orgullo la Constitución que todos veneramos y los sagrados principios legales en el corazón de nuestro país».

Foto.- Crédito: Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

13 de Febrero de 2021