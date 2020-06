Cómo deberían ser los barbijos para protegerse del COVID-19, según la OMS

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que los tapabocas y barbijos "por sí solos no protegen del coronavirus". La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer nuevas claves a tener en cuenta sobre el uso y composición de los tapabocas y barbijos para prevenir el contagio de coronavirus. De todos modos, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo énfasis en que "las mascarillas por sí solas no protegen del COVID-19", sino que son "parte de una estrategia integral". "No reemplazan la distancia física, el lavado de manos y otras medidas", subrayó.

En una conferencia de prensa que realizó la OMS, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de esta organización, Mike Ryan, explicó que los tapabocas sirven para que, aquellos que tengan coronavirus, no contagien a otros. "Si estás enfermo con tos y fiebre no debes estar en público, debes estar aislado y todos tus contactos tienen que ser rastreados", remarcó el doctor especializado en salud pública.

Además, Maria Van Kerkhove, epidemióloga y lider técnica de Covid-19 en la OMS, señaló que se recomienda que el público general lleve mascarillas de tela (no médicas). Estas pueden ser caseras pero, para ser efectivas, deben tener tres capas: algodón, filtro y poliéster.

Los lineamientos de la OMS para el uso de barbijo

En cambio, para todo el personal que trabaja en un centro médico, el doctor Tedros dijo que, "en áreas con transmisión comunitaria, se aconseja que usen mascarillas médicas, y no solo cuando tratan con pacientes de COVID-19". Sumado a esto, añadió que quienes deben usar estos barbijos son las personas de más de 60 años y los que tengan enfermedades crónicas, especialmente en áreas de mayor riesgo y donde no sea posible mantener la distancia física.

En la conferencia, la especialista Van Kerkhove puntualizó: "Los pacientes leves pueden dar positivo en las pruebas PCR durante 2 o 3 semanas desde que comiencen los síntomas. Los hospitalizados pueden dar positivo en las pruebas PCR durante muchas más semanas. Lo que no sabemos es si siguen siendo infecciosos". Y añadió: "Aún faltan pruebas y más información, pero es poco probable que un paciente que tarde semanas en recuperarse completamente siga siendo infeccioso".

