Sadie fue adoptada en plena cuarentena. Medio año después, vio a su dueño sufrir un ACV y su rápida reacción logró que el hombre pudiera ser atendido a tiempo. Una perra vio a su dueño mientras sufría un ACV y, gracias a una rápida reacción, logró salvarlo. Se trata de Sadie, una ovejero alemán que fue adoptada seis meses atrás y que construyó una relación muy cercana con su humano. “La amo más de lo que puedo expresar”, dijo el hombre. La mascota tiene seis años. En plena cuarentena, hace medio año, Brian Myers la encontró en el refugio Ramapo-Bergen Animal Refuge y decidió darle una oportunidad en su casa de Nueva Jersey (Estados Unidos). Ahora, fue ella la que tuvo un gesto que salvó la vida del hombre. “Brian valoraba su inteligencia, su confianza y su feroz lealtad una vez que ambos terminaron de conocerse. Le dio a Sadie una segunda oportunidad en la vida, adoptándola y cobijándola en su casa”, contó el refugio en una conmovedora publicación de Instagram.

La última semana de enero, Brian sufrió un derrame cerebral. Tal cual le contó al canal CBS, él estaba durmiendo cuando se despertó para ir al baño. “En cuanto pisé el suelo, me caí y me golpeé. No pude volver a levantarme”, recordó en diálogo con el medio estadounidense.

Sadie respondió rápidamente. “Ella le lamió la cara para mantenerlo despierto y lo ayudó a arrastrarse por la habitación hasta poder alcanzar su celular. Sadie fue la única razón por la que Brian pudo pedir ayuda”, sumó el Ramapo - Bergen Animal Refuge en su publicación. “Esta vez, Sadie le dio a Brian una segunda oportunidad en la vida”.

Tras llamar al servicio de emergencias, Myers pudo ser trasladado al hospital. Por estos días, el hombre continúa recuperándose y encargó a su hermano el cuidado de Sadie. Ella y Brian se comunican todos los días a través de una videollamada. “Ella estuvo ahí para mí en mi momento de crisis y supo instintivamente qué hacer, de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no hubiera estado ahí para mí”, relató al canal de televisión.

Foto.- rbarishelter - Instagram

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

6 de Febrero de 2021