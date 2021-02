El cachorro se encuentra "sano y es curioso" y crece junto a su madre, Kayla. Es el primer caso en el país del sudeste asiático. Un cachorro de león nació por medio de inseminación artificial y es el primero en el zoológico de Singapur. El ejemplar fue bautizado Simba, en homenaje a la película de Disney “El Rey León”. Según informó el operador de los parques de animales de la isla, Wildlife Reserves Singapore, el cachorro está “sano y es curioso” y crece junto a su madre, Kayla, pero todavía no conoció a su padre, “Mufasa”, un león africano que murió después de la inseminación. “Mufasa vivió hasta la avanzada edad de 20 años pero no tuvo cachorros en vida porque su comportamiento agresivo no permitió el apareamiento exitoso con hembras“, agregó el operador. El primer procedimiento exitoso de este tipo permitió el nacimiento de dos cachorros en Sudáfrica, en 2018, con lo cual la reproducción por inseminación artificial no es una metodología común para el caso de leones. Durante los últimos 20 años, la población de leones salvajes disminuyó en más de 40%. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre 23.000 y 39.000 leones siguen en libertad. Sin embargo, la misma organización considera que la especie es “vulnerable”. El zoológico publicó un video en el que se puede ver a Simba ser alimentado con mamadera y jugar con una pelota. Por el momento, la cría es mantenida junto a su madre lejos de los visitantes y además de tomar leche ya comenzó a comer pequeños trozos de carne.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

3 de Febrero de 2021