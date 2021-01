El Papa Francisco anunció que recibirá la vacuna contra el COVID-19 “la semana que viene”, en una entrevista transmitida parcialmente este sábado en el Canale 5 de Italia. En el diálogo que se transmitirá íntegramente el domingo 10 de enero, el Santo Padre dijo que “la semana que viene empezaremos a hacerlo [vacunarse], ya tengo mi cita”. “Hay que hacerlo”, insistió el Pontífice, para quien “hay un negacionismo suicida que no consigo explicar”. “Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros”, dijo el Papa en la entrevista, según informa la agencia AFP. “Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomelitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna” y cuando esta llegó, “la daban con azúcar”, recordó el Papa Francisco.

"Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños”, agregó.

“No sé por qué algunos dicen ‘no, la vacuna es peligrosa’ pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, por qué no hacerlo”, indicó luego.

El pasado 11 de diciembre, el nuevo director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, anunció que la campaña de vacunación contra el COVID-19 comenzaría en los primeros meses de 2021.

“El plan de vacunación, puesto en marcha por la Caja Sanitaria y la Dirección de Higiene y Salud de la Gobernación, afectará a ciudadanos, empleados, pero también familiares que se beneficien de las ayudas del Fondo de Asistencia Sanitaria”, dijo Arcangeli a Vatican News.

“Pido a todos los responsables de los Estados, empresas, organismos internacionales promover la colaboración y no la competición y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Al primer lugar los más vulnerables y necesitados”, dijo el Papa Francisco el pasado 25 de diciembre en su mensaje por Navidad.

En Italia el coronavirus y su nueva cepa podrían hacer que el gobierno reinstale el confinamiento para hacer frente a la pandemia que ha dejado más de 78 mil personas muertas, con 483 fallecidos en el último día.

Redacción ACI Prensa

Foto.- Crédito - Daniel Ibáñez / ACI Prensa - Papa Francisco

Fuente.- https://www.aciprensa.com

10 de Enero de 2021