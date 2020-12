El miércoles se anunció que Netflix producirá una serie documental original basada en “Sharing the Wisdom of Time” (Compartiendo la sabiduría del tiempo), el galardonado libro escrito por el Papa Francisco y publicado en 2018. El libro presenta historias de ancianos de más de 30 países que comparten sus experiencias, sabiduría y memoria histórica con la generación más joven. La serie, por su parte, contará con entrevistas a los mayores del libro, contadas a través de los ojos de la generación más joven, jóvenes cineastas talentosos menores de 30 años que residen en el país de los mayores.

La serie también contará con comentarios especiales del Papa Francisco.

La editorial del libro, Loyola Press, realizó el anuncio el miércoles 16 de diciembre. Informó que la producción será llevada de la mano de Stand by Me Productions y que el producto final se estrenará mundialmente en 2021.

Asimismo, indicó que Sharing the Wisdom of Time ha sido fuente de inspiración para varias iniciativas mundiales, incluida la campaña del Dicasterio del Vaticano para los Laicos, la Familia y la Vida, que insta a los jóvenes a enviar un abrazo virtual a los ancianos aislados por la pandemia.

El Papa Francisco ha sido objeto de varios proyectos documentales desde su elección como pontífice en marzo de 2013. Recientemente, apareció en el proyecto “Francesco” del cineasta ruso Evgeny Afineevsky.

Redacción ACI Prensa

Foto.- Crédito - Daniel Ibañez - ACI Prensa y Loyola Press - Papa Francisco - Portada del libro “Sharing the Wisdom of Time”

Fuente.- https://www.aciprensa.com

18 de Diciembre de 2020