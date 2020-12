"Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo", dijo Putin. El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene 68 años, dijo hoy que todavía no ha recibido la vacuna rusa contra el Coronavirus (COVID-19) Sputnik-V, ya que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años. "Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo", dijo Putin durante su conferencia de prensa anual. "Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no la he tomado. Pero lo haré tan pronto como sea posible". Su vocero, Dmitry Peskov, dijo en junio que el líder ruso estaba protegido ante el coronavirus por túneles especiales de desinfección que debe atravesar cualquier persona que vaya a su residencia o se reúna con él en el Kremlin.

Asimismo, Putin es analizado de forma regular para ver si tiene el virus, agregó Peskov.

Rusia ha registrado más de 2,7 millones de infecciones y 49.000 muertes desde el comienzo de la pandemia.

Datos publicados esta semana hallaron que la vacuna Sputnik V -que fue aprobada por los reguladores rusos en agosto, después de menos de dos meses de pruebas en humanos- tiene una efectividad del 91,4%.

Agencia AFP

Fuente.- AFP

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

17 de Diciembre de 2020