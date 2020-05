Rumbo a la Estación Espacial Internacional: La nave Crew Dragon de SpaceX despegó con éxito desde Cabo Cañaveral

Se trata de la primera misión conjunta de la NASA y la empresa del magnate estadounidense Elon Musk . La nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, fue lanzada rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX ocurrió a las 16,22 hora argentina (19H22 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, con la presencia del presidente Donald Trump.

