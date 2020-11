El hecho ocurrió cuando el avión llegaba desde España al Aeropuerto de Leeds Bradford en Inglaterra. Un avión comercial evitó chocar con un objeto volador no identificado (ovni) cuando los pilotos se disponían a aterrizar en un aeropuerto de Reino Unido. Así lo indicó un reciente informe publicado por UK Airprox Board, organismo que investiga incidentes de tránsito aéreo, sobre el episodio que le ocurrió al Boeing 737. El hecho ocurrió el pasado 1 de septiembre mientras la aeronave arribaba desde España y se preparaba para el aterrizaje en el aeropuerto de Leeds Bradford en Inglaterra. Según la información brindada por el diario británico The Sun, el misterioso objeto pasó a unos 3 metros de distancia del avión. “Ambos pilotos vieron de repente una luz brillante y un objeto que parecía moverse hacia la aeronave, casi de frente, ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda. El objeto apareció sin previo aviso y no hubo tiempo para actuar”, indica el documento de la junta de seguridad aérea. Asimismo, determinaron que “existió un riesgo definitivo de colisión”.

El ovni pudo haber sido un dron o una linterna volante. En ese momento, un helicóptero de la policía había visto globos iluminados volando en la zona. No obstante, ninguno de los pilotos creyó que fuera eso lo que vieron. Días más tarde de este suceso, se produjo otro evento similar cerca del aeropuerto de Manchester cuando un avión Airbus A320 con 186 pasajeros a bordo estuvo a punto de chocar con un dron que pasó a menos de un metro de distancia de la aeronave y que volaba 20 veces por encima de su límite permitido.

De acuerdo a lo que confirmó la agencia, se reportaron unos 400 incidentes de este tipo en los últimos cinco años.

24 de Noviembre de 2020