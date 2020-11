El miércoles por la noche se cayó YouTube en todo el mundo, por lo que miles de usuarios se expresaron en redes sociales para comentar los problemas que tuvieron con la aplicación de videos y saber si solo les sucedía a ellos. "Estamos de vuelta. Pedimos disculpas por la interrupción", escribió el equipo de YouTube en Twitter unos minutos después de las 23. "Ya está arreglado en todos los dispositivos y servicios de YouTube, gracias por haber sido pacientes con nosotros". En el momento de la caída del sistema, la plataforma también se mantuvo comunicado con los usuarios por esa vía. "Hola, si estás teniendo problemas para ver videos en YouTube en este momento no te pasa solo a vos. Nuestro equipo ya está al tanto del problema y se encuentra trabajando para solucionarlo. Haremos un seguimiento por esta misma vía con las actualizaciones", informó en ese momento. Además, otros servicios de Google también presentaron problemas como Google Play y el buscador.

...And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us



If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

Hola, si estás teniendo problemas para ver videos en YouTube en este momento, no te pasa solo a ti. Nuestro equipo ya está al tanto del problema y se encuentra trabajando para solucionarlo. Haremos un seguimiento por esta misma vía con las actualizaciones, saludos.

12 de Noviembre de 2020