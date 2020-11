Orianne Cevey y la estrella de rock británico mantienen una guerra judicial por una mansión en la que ella se instaló con su nuevo marido. En la última ronda de su escandalosa separación por el reparto de bienes, Orianne Cevey afirmó que Phil Collins no se aseó ni se lavó los dientes en todo 2019. La ex mujer del músico lo demandó en un tribunal de Florida acusándolo de incumplir su trato de darle la mitad de su mansión de USD 40 millones. Cevey calificó a Collins, de 69 años, como un “ermitaño” que no se higienizó durante meses. “El hedor de Philips se volvió tan penetrante y terminó negándose a interactuar personalmente con cualquier persona”, dijo en su presentación judicial, obtenida por varios medios estadounidenses. Como resultado, afirmó no tuvo más remedio que distanciarse de él.

“Era incapaz de tener relaciones sexuales”, declaró Cevey en los nuevos documentados presentados en su demanda, “dejó de ducharse, cepillarse los dientes y vestirse adecuadamente" .

Cevey, de 46 años, aseveró que en 2017 Collins comenzó a beber en exceso y a tomar pastillas recetadas. Incluso dijo que “en múltiples ocasiones, se golpeó la cabeza y fue atendido en los hospitales con un alias”. También señaló que en un oportunidad su entonces marido “se derrumbó en el escenario cuando actuaba porque estaba tan afectado que no podía ponerse de pie”.

Y afirmó que para 2019, Collins “se volvió cada vez más deprimido, retraído, abusivo y, después de una operación en la espalda, empeoró su adicción a los antidepresivos y analgésicos”.

Además aseveró en su demanda que él no puede componer canciones o grabar música, y que es “abusivo emocional y verbalmente y, a menudo, ignora las necesidades de sus hijos”.

Mientras tanto, el equipo legal de Collins alegó que sus acusaciones son "demostrablemente falsas, impertinentes, escandalosas y difamatorias que no tienen nada que ver con los reclamos legales en este caso”.

La moción agrega: “Estas declaraciones forman de un plan de los acusados de hacer deliberadamente acusaciones sensacionalistas y / o falsas en un esfuerzo por extorsionar a Phil Collins”.

Una fuente de Page Six defendió al músico británico y dijo que muchas de sus afirmaciones simplemente no son ciertas. “Tiene un problema neurológico grave que lo obliga a tomar medicación diaria y esto significa que a veces se cae al escenario. Actualmente está en el Reino Unido en ensayos con Genesis”, agregó la fuente. “Si estuviera en un estado tan grande, no podría hacerlo”.

La batalla judicial es por la mansión de Miami que compartieron juntos.

Cevey y Collins estuvieron casados de 1999 a 2008 y tuvieron dos hijos, Nicholas y Matthew, de 19 y 15 años respectivamente. Después de su divorcio por el que se llevó USD 48 millones, uno de los más caros de la historia, ella se casó con Charles Mejati. Hace cuatro años, en 2015, la pareja decidió reanudar su relación y hasta noviembre de 2019 eran vistos regularmente en alfombras rojas y eventos sociales.

En los nuevos documentos judiciales, afirma de antes de que volvieran a estar juntos, el ícono del rock le dijo que si se divorciaba de Mejati él le daría una participación del 50% de la mansión. Ahora, Cevey asegura que Collins trata de romper aquel acuerdo.

Ella, que sigue instalada allí con su nuevo marido y un pequeño ejército de guardaespaldas, le reclama 20 millones por el valor del 50% de la vivienda que supuestamente Collins le prometió.

Collins y Cevey se separaron en julio después de que Cevey le envió un mensaje de texto a Collins diciendo que se había enamorado de otro hombre; un mes después se casó en secreto en Las Vegas con su actual esposo, el guitarrista Thomas Bates, de 31 años.

El cantante intentó desalojar a los recién casados, pero luego llegaron a un acuerdo de que Cevey y Bates se mudarán en enero próximo para que el músico pueda retirar sus pertenencias de la propiedad y pueda estar disponible para potenciales compradores.

Fuente.- https://www.infobae.com

11 de Noviembre de 2020