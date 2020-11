Con los 20 votos electorales de Pensilvania, Joe Biden, obtiene el apoyo necesario para derrotar a Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, obtuvo este sábado los 270 electores necesarios y se consagró presidente en la elecciones de Estados Unidos, en medio de unos comicios marcados por los cruces de acusaciones con el actual mandatario norteamericano, Donald Trump.

Joe Biden, que tiene como compañera de fórmula a Kamala Harris, pudo remontar el resultado en los estados de Pensilvania y Georgia, lo que le permitió conseguir el número necesario de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, los republicanos reiteraron sus denuncias sobre un presunto fraude y afirman que la elección "no ha terminado". Aunque todavía faltaba completar el escrutinio en algunos distritos, el ex senador se coronó al obtener 290 electores, superando ampliamente los 214 con los que Donald Trump quedaba relegado. El triunfo demócrata no sólo terminó con las aspiraciones de reelección que tenía el magnate, sino que también marca un hecho histórico para los Estados Unidos: por primera vez, una mujer ocupará la Vicepresidencia.

Fuente.- https://www.minutouno.com

7 de Noviembre de 2020