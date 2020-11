Tedros Adhanom Ghebreyesus anunció la decisión voluntaria que tomó tras estar en contacto con un positivo de Coronavirus (COVID-19). El Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este domingo que decidió, de forma voluntaria, ponerse en cuarentena tras estar en contacto con una persona que había dado positivo de Coronavirus (COVID-19). El Director de la OMS aclaró que no tiene síntomas y que se encuentra en buen estado. “Observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la WHO (por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa", agregó. Tedros estuvo al frente de los esfuerzos de la máxima autoridad de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia, que se cobró cerca de 1,2 millones de vidas e infectó a más de 46 millones de personas en el mundo desde que el nuevo Coronavirus (COVID-19) surgió en China a final del año pasado.

"Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al COVID-19", informó Ghebreyesus a través de Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems.

My @WHO colleagues and I will continue to engage with partners in solidarity to save lives and protect the vulnerable. Together!

En este sentido, el director de la OMS subrayó que "es sumamente importante que todos cumplamos las directrices sanitarias" y destacó que "es así como romperemos la cadena transmisión de Covid-19, erradicaremos el virus y protegeremos los sistemas de salud".

2 de Noviembre de 2020