Finalmente la RAE no incluirá el término por la confusión que generó su presencia en el listado de vocablos que no aparecen en el diccionario. El lenguaje inclusivo ha generar repercusión desde su desarrollo. Algunas personas está a favor de su utilización mientras que otras prefieren continuar utilizando las palabras que ya existen. Si bien desde hace algunos días la Real Academia Española (RAE) evaluaba incorporar la entrada “elle” finalmente no lo hará. “El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado”, habían explicado al respecto. Sin embargo por medio de un comunicado que lanzaron desde la entidad aclararon que no será incluido en su listado para evitar confusiones. “Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de ‘elle’ en el Observatorio de palabras, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar”, detallaron.

Por otro lado, es preciso recordar que desde la RAE detallaron si se dice “el” o “la” Covid-19 en medio del brote del coronavirus. La respuesta de la autoridad lingüística del idioma español aclaró las dudas de aquellos que no sabía cómo se mencionaba correctamente.

“#RAEconsultas El acrónimo «COVID-19» que da nombre a la enfermedad se usa normalmente en masculino («el COVID-19») por influjo del género de «coronavirus» y de otras enfermedades víricas («el zika», «el ébola»), que toman el nombre del virus que las causa”, indicaron mediante las plataformas digitales.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

2 de Noviembre de 2020