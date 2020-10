El domingo 18 de Octubre, Fiesta de San Lucas, Patrono de Los Médicos, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Poznan (Polonia), Mons. Damian Bryl, inauguró en la Catedral local la fase diocesana de la causa de beatificación de Wanda Blenska, una médica misionera polaca conocida como la “madre de los leprosos”. Blenska cuidó por más de 40 años a los enfermos de la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra, formó a los médicos locales y convirtió al Hospital de San Francisco, localizado en Buluba (Uganda) en un centro de tratamiento respetado internacionalmente.

La Arquidiócesis de Poznan señaló que cuando se anunció que ahora se podría hacer referencia a Blenska con el título de “Sierva de Dios”, los presentes llenaron el templo con fuertes aplausos. Después de la apertura de su causa, Mons. Bryl dijo en su homilía que Blenska era una mujer de fe cuyas acciones tenían sus raíces en la oración.

“Desde que inició la elección del camino de su vida, comenzó a cooperar con la gracia de Dios. Como estudiante, estuvo involucrada en varias obras misioneras y estaba agradecida con el Señor por la gracia de la fe”, dijo el Prelado según el sitio web de la Archidiócesis de Poznan.

Además, Mons. Bryl recordó que Blenska solía decir que los médicos deben amar a sus pacientes y no tenerles miedo. Al respecto, subrayó que “el médico debe ser amigo del paciente. La cura más eficaz es el amor”.

“Hoy recordamos la hermosa vida de la Dra. Wanda. Damos gracias por ello y pedimos que la experiencia del encuentro con ella conmueva nuestro corazón. Que se despierten en nosotros también los hermosos deseos con los que ella vivió”, concluyó.

Si bien el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca y Arzobispo de Poznan, Mons. Stanislaw Gadecki, era el encargado de celebrar la Misa de apertura de la causa de beatificación, Mons. Bryl lo sustituyó, pues el 17 de octubre, Mons. Gadecki dio positivo al COVID-19. La Arquidiócesis dijo que el Prelado se puso en aislamiento después de recibir sus resultados.

Blenska nació en Poznan el 30 de octubre de 1911. Después de obtener el título de médica, ejerció la medicina en Polonia hasta que su trabajo se vio interrumpido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la médica sirvió en el movimiento de resistencia polaco, conocido como el Ejército Nacional.

Posteriormente, Blenska realizó estudios avanzados en medicina tropical en Alemania y Gran Bretaña. En 1951, se mudó a Uganda, donde trabajó como médico jefe en un centro de tratamiento de lepra en Buluba, una aldea en el este de Uganda.

El hospital llegó a tener 100 camas bajo su liderazgo y en reconocimiento a su trabajo fue nombrada ciudadana honoraria de Uganda. En 1983, Blenska delegó la responsabilidad sobre el centro a otra persona, pero continuó trabajando allí durante los siguientes once años antes de retirarse a Polonia. Murió en el 2014 a la edad de 103 años.

Twitter de Church in Poland - @ChurchInPoland

The Congregation for the Causes of Saints has given permission to begin the process of beatification of the Polish doctor and missionary Wanda Blenska who established an internationally recognized center for leprosy treatment in Uganda. Nihil obstat was signed by Card. Becciu.

Traducido y adaptado por Cynthia Pérez. Publicado originalmente en CNA

Redacción ACI Prensa

Foto.- Twitter - @ChurchInPoland

Fuente.- https://www.aciprensa.com

21 de 0ctubre de 2020