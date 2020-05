El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que "la pandemia continúa siendo emergencia de salud pública de interés internacional". Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió este sábado que “la pandemia continúa siendo emergencia de salud pública de interés internacional”. Por su parte, el presidente Comité de Emergencias de la OMS, Didier Houssin sostuvo que una de las máximas preocupaciones al futuro son los viajes internacionales.

"Hay que desarrollar una estrategia de recomendaciones para establecer las guías para la vuelta de a la normalidad de viajeros regulares".

Houssin apuntó contra las críticas vertidas por algunos países a la OMS en los últimos días: “Solo tenemos una OMS y estamos en el medio de una pandemia".

Y reconoció que “todavía hay muchas lagunas, que no conocemos todo de este virus, que estamos trabajando en una vacuna pero no hay nada que nos prevenga y no tenemos, por el momento, ninguna terapia certificada".

Ghebreyesus aseguró que "la OMS continuará apoyando a todos los países con apoyo técnico y logístico, especialmente aquellos que más lo necesitan".

Y agregó, "aceptamos la recomendación del consejo del comité de que la OMS trabaje para identificar la fuente animal del Coronavirus (COVID-19) a través de misiones científicas y colaboración internacional" con otros organismos.

El Director de programas de emergencia de la OMS, Michael J. Ryan, reconoció que es imposible hacer predicciones a futuro.

"Es difícil dar un mensaje igual para todo el mundo, sabemos que las medidas de distanciamiento social ha funcionado", expresó.

Foto.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

Fuente.- https://www.minutouno.com