El asteroide 52768 (1998 OR2) pasará muy cerca de la Tierra el 29 de Abril según la NASA. Se trata de un cuerpo celeste del tamaño de una casa, según indicó la NASA, mientras el mundo se encuentra pendiente de la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

En medio de la pandemia de Coronavirus que pone en jaque al mundo entero, la NASA notificó que un asteroide de un tamaño similar al de una casa, denominado 2020 GH2, se acerca a la Tierra. Los especialistas de la agencia informaron que el cuerpo celeste pasará entre nuestro planeta y la Luna durante el miércoles.

Las dimensiones del objeto rocoso son de entre 13 y 70 metros de ancho y pasará a una distancia estimada de 359 mil kilómetros del planeta Tierra. El asteroide fue detectado por primera vez el sábado pasado, cuando se evaluó que su sobrevuelo no representa un riesgo de impacto para el mundo.

El miembro de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA Kelly Fast indicó a través de Twitter: “El espacio es bastante grande. Un asteroide realmente tiene un acercamiento concreto cuando va a pasar a poca distancia de los satélites meteorológicos que orbitan alrededor del planeta”.

No obstante, esto no significa que los objetos voladores cercanos a la Tierra no representen una amenaza potencial para nuestro planeta. Es por eso que diferentes departamentos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea se mantienen alertas ante la aparición de nuevos asteroides que puedan ser peligrosos.

Fuente.- https://www.minutouno.com