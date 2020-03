A través de un simple procedimiento se puede lograr que las imágenes no queden guardadas en la memoria del teléfono. En días de cuarentena por el coronavirus los mensajes de WhatsApp y las conexiones a internet tuvieron un lógico y marcado aumento. Todos tenemos que mandarle mensajes a nuestros seres queridos porque es la única manera que tenemos de saber cómo están y también de pasar un poco el rato.

Es por eso que los chats comienzan a llenarse de videos virales, memes, fotos y demás material multimedia que tarde o temprano llena la memoria del celular. Aunque para que este problema, ya existe algún tipo de solución. Es que WhatsApp ofrece una opción para que sus usuarios tengan la oportunidad de lograr ver las imágenes que les envíen sus contactos pero que al mismo tiempo no sean guardadas en la memoria del teléfono. Se trata de un pequeño truco, tan sencillo que cualquiera lo puede hacer.

Simplemente hay que seguir estos pasos.

1.- Haga clic en los tres (3) puntos mostrados en la esquina superior derecha del grupo.

2.- Haga clic en la primera opción, Info. del Grupo

3.- Ingrese a Visibilidad de Archivos Multimedia

4.- Haga clic en la opción "No"

Además, también hay un detalle que puede resultar importante para muchos usuarios: el tamaño de la letra. Es que ante el marcado aumento en el uso de la aplicación de chat, nuestros ojos terminan realizando un esfuerzo que puede ser perjudicial y es por eso que la App incluye la opción de cambiar el tamaño de la letra.

El tipo de letra que tiene WhatsApp por defecto puede complicar a los usuarios mayores la cómoda lectura de los mensajes, de modo que aquí la solución segundo al problema.

En Android: aumentar el tamaño del texto en Android es posible hacerlo directamente desde la app de WhatsApp. Para lograrlo, se debe abrir la aplicación y el usuario debe ir a “Configuración” / “Ajustes de Chats” y allí aparece la opción de cambiar el tamaño del texto original.

Dentro de las opciones, existen tres posibilidades y son: pequeño, mediano y grande. Solo es cuestión de seleccionar el tamaño que más le ayude al usuario leer mejor los textos de los chats. Es importante aclarar que esta configuración es personalizada, por lo que el tamaño del texto enviado no será visualizado por el receptor, que lo verá según tenga configurada su aplicación.

En iOS: si se es usuario de WhatsApp en iOS, para cambiar el tamaño de las letras, se debe ir a la opción de “Configuración” pero no de la app, sino del sistema operativo. Allí se buscan las opciones “Pantalla y brillo” / “Tamaño del texto”.

Se podrá seleccionar el tamaño ideal, pero este cambio afectará a todas las herramientas del dispositivo, no solo a WhatsApp. También es importante decir que si se elige el texto más grande, no se podrán ver las fotos de perfil ni los íconos de grupos en el servicio de mensajería, porque no entrarán en las pantallas.

