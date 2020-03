Ella y su padre se encuentran aislados ante la sospecha de padecer la enfermedad tras un viaje a Europa Central. Greta Thunberg, activista medioambiental sueca de 17 años, ha hecho público en su cuenta de Instagram que lleva aislada las dos últimas semanas, tras volver de un viaje por Europa Central.

Tanto su padre como ella han tenido síntomas propios del Coronavirus (COVID-19), cuyo epicentro ahora es el continente europeo. “Me sentía cansada, tenía escalofríos, dolor de garganta y tos. Mi padre experimentó los mismos síntomas, pero mucho más intensos y con fiebre”, ha escrito en Instagram. Thunberg ha explicado también que en Suecia no se están realizando pruebas para detectar este virus, salvo que se precise tratamiento médico de emergencia. “A todos los que se sienten enfermos se les dice que se queden en casa y se aíslen. Por lo tanto, no me hicieron la prueba de la COVID-19, pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dados los síntomas y las circunstancias”, ha asegurado.

La activista dice sentirse mejor ahora y ha aprovechado también para apelar a las personas que no pertenecen a un grupo de riesgo y recordarles la importancia de quedarse en casa para impedir la propagación del virus y contagiar a personas más vulnerables. El coronavirus afecta más a las personas de mayor edad o con patologías asociadas. En el mundo son más de 17.000 las personas que han fallecido a causa de la COVID-19.

Foto.- Twitter - @GretaThunberg

Fuente.- https://elpais.com