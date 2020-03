Desde el 22 de Marzo, las fronteras de India cerraron, no salen los vuelos y los argentinos no tienen modo de volver al país. El desesperante mensaje de los varados. Son un grupo de doscientos ciudadanos argentinos que se encuentran varados en la India tras el cierre de fronteras en el país asiático a causa de la propagación de la pandemia de Coronavirus (COVID-19). El lunes, las autoridades indias decretaron el cierre total de las principales ciudades, entre ellas Nueva Delhi, luego de que se registraran más de 400 infectados y 8 muertos en todo el país a causa del COVID-19.

En India, las fronteras se cerraron el pasado 22 y la situación para los argentinos se complica día a día: no tienen vuelo de regreso y les informaron que el 31 de marzo sí o sí deben abandonar sus hospedajes.

“Viajé antes del 13 de marzo y algunos están desde hace más de un mes. Todos teníamos pasajes de vuelta y se cancelaron. No nos explicaron cómo se iban a reprogramar y ni nos hablan sobre posibles reembolsos”, cuenta a minutouno.com Daniela, una de las ciudadanas argentinas varadas.

“Muchas personas intentaron comprar otro boleto, pero los precios de los tickets son inalcanzables”, relata Daniela sobre el drama que también vivieron argentinos varados en otros países, como Estados Unidos.

Los hechos que sufrieron algunos ciudadanos fueron desesperantes. Tal como explican en un video que grabaron para difundir el pedido de repatriación, a algunos los bajaron del avión cuando ya estaban sentados, a otros les cancelaron los vuelos con anticipación pero a otros les avisaron cuando ya estaban en el aeropuerto esperando para embarcar.

“Nos preocupa el hecho de no poder garantizar la vuelta”, resaltó la joven y aclaró: “No pedimos que Aerolíneas nos mande un avión, no estamos pidiendo viajar gratis. Queremos comprar el ticket pero necesitamos que nos garanticen un vuelo que salga, con las escalas que corresponden y el dinero que corresponde pagar. Que nos aseguren que vamos a llegar a nuestras casas y no vamos a seguir perdiendo tiempo y dinero”.

El avance del coronavirus complica la situación de los turistas argentinos con el correr de las horas. Tal como contó Daniela a este portal, los hospedajes están cerrando y muchas personas se quedan en la calle. “Es muy difícil que un hotel acepte pasajeros nuevos. Si bien no hay una normativa oficial, ellos mismos nos contestan que el gobierno impide que se puedan registrar personas nuevas en los alojamientos”, explica.

En la grabación, uno de los jóvenes narra su situación: “El lugar donde nos estábamos hospedando nos cerró las puertas y nos echaron a la calle con todas las maletas”.

En el video, el cual intentan difundir en las redes sociales, una pareja cuenta que llegaron a India para vacacionar cuando aún el coronavirus no había sido decretado como “pandemia” y no se registraban casos en el país asiático ni en la Argentina. Pero “todo cambió súbitamente”.

“A todos se nos hizo evidente que lo más prudente era quedarnos en casa, pero para nosotros, estando a 18 mil kilómetros de distancia volver a tiempo se nos hizo imposible”, expresó otra joven mirando a cámara.

Declaraciones como “nos sentimos inseguros acá”, “en la India los turistas ya no son bien vistos”, “la sociedad en sí se está volviendo hostil” y “nos gritan por la calle que somos los que trajimos el coronavirus”, delatan la grave situación que les toca atravesar. “No podemos evitar sentir que estamos en peligro”, mencionan.

Por otro lado, Daniela indicó que si bien están en constante contacto con la Embajada argentina, y tienen buena predisposición, no hay soluciones fácticas. “Queremos asegurarnos un refugio en caso de que no haya más hospedajes y por otro lado que intercedan autoridades para que el vuelo llegue a Argentina”, clama en línea con el pedido que realizaron los otros 200 argentinos varados.

Fuente.- https://www.minutouno.com