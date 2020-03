El Papa Francisco pidió rezar por los muchos difuntos “que mueren solos sin poder despedirse de sus seres queridos” y por los familiares que “no pueden acompañar a sus seres queridos en su fallecimiento” debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Así lo indicó el Santo Padre antes de celebrar la Misa este domingo 22 de Marzo celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta en la mañana de este cuarto Domingo de Cuaresma.

“En estos días, escuchamos las noticias de muchos difuntos, hombres y mujeres que mueren solos, sin poder despedirse de sus seres queridos. Pensemos en ellos y recemos por ellos. Pero también por las familias, que no pueden acompañar a sus seres queridos en su fallecimiento. Nuestra oración especial es para los difuntos y sus familias”, pidió el Papa.

Durante su homilía, el Pontífice reflexionó en el pasaje del Evangelio de San Juan que relata la curación de Jesús al ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) y animó a “no tener miedo a que Jesús pase por nuestras vidas”.

En esta línea, el Papa Francisco citó la frase de San Agustín: “tengo miedo de Cristo cuando pasa” y preguntó: “¿por qué tienes miedo?”

“Tengo miedo de no darme cuenta de que es el Cristo y dejarlo pasar. Y una cosa es clara, a la presencia de Jesús florecen los verdaderos sentimientos del corazón, salen las verdaderas actitudes, es una gracia, y por eso Agustín tenía miedo de dejarlo pasar sin darse cuenta de que estaba pasando. Es claro, pasa, cura a un ciego, y se desata el escándalo, y después, sale lo mejor de las personas y lo peor de las personas”, advirtió.

Finalmente, el Santo Padre aconsejó a todos tomar el Evangelio de San Juan y leer el capítulo 9. “Leerlo en casa tranquilos, una o más veces, y entender bien qué sucede cuando pasa Jesús, permitir que salgan los sentimientos” para entender bien lo que San Agustín nos dice “tengo miedo del Señor cuando pasa, que yo no me dé cuenta y no lo reconozca, y no me convierta”.

Por Mercedes de la Torre | ACI Prensa

Foto.- Vatican Media - El Papa Francisco reza después de la Misa de la Casa Santa Marta

Fuente.- https://www.aciprensa.com