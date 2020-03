Oriana Sabatini y su novio, el delantero de Juventus y la Selección, Paulo Dybala, se contagiaron de Coronavirus Covid-19. Lo confirmó con un video. Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron positivo en el examen de coronavirus. La noticia fue confirmada por ambos a través de sus redes sociales, donde enviaron un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, tras contraer COVID-19 en Italia. Oriana informó su diagnóstico de coronavirus a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram:

“Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué acá hace un mes y medio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca”, comenzó.

“Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video", comunicó Oriana en el video.

Allí mismo, Oriana explicó: “Tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, la cabeza, cansancio constante. Seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada entonces note que mi respiración había cambiado mucho, y no para bien. Ahora ya bajaron los síntomas estoy mejor sigo con la sensación de cansancio pero no estoy tan mal como antes”.

https://www.minutouno.com