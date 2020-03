Elizabeth Warren está terminando su campaña presidencial, le dijo a CNN una fuente cercana. La Senadora de Massachusetts, que centró su apuesta en una promesa de eliminar la corrupción en Washington, anunciará su decisión en una llamada a su personal el jueves por la mañana. El camino de Warren hacia la nominación se ha ido estrechando desde la primera ronda de votaciones en Iowa, donde ocupó el tercer lugar. En votaciones posteriores en New Hampshire y Nevada, ella cayó al cuarto lugar.

En Carolina del Sur, llegó en un quinto puesto. El diario The New York Times informó por primera vez que Warren está saliendo de la carrera.. Una fuente dice que Elizabeth Warren no ha expresado a quién apoyará.



Por CNN

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com