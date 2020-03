El 29 de Abril, un asteroide estimado entre 1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho volará sobre la Tierra. Pero no se espera que choque con nuestro planeta, afortunadamente. Si lo hace, el asteroide es “lo suficientemente grande como para causar efectos globales”, dijo la NASA, cuando lo descubrió por primera vez. El asteroide se llama 52768 (1998 OR2) y fue visto por primera vez en 1998. Pasará a 6,29 millones de kilómetros de la Tierra, moviéndose a más de 31.000 kilómetros por hora.

Se espera que el sobrevuelo ocurra el miércoles 29 de Abril a las 4:56 a.m. ET, según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, que rastrea cuerpos o elementos que podrían chocar con la Tierra. El asteroide se clasificó como un objeto potencialmente peligroso porque pasa cerca de la órbita de la Tierra, pero actualmente no se encuentra en la lista de posibles eventos futuros de impacto de la Tierra de la NASA. Esos son agrupados y monitoreados por el Sistema Sentry de la NASA, “un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea continuamente el catálogo de asteroides más actual en busca de posibilidades de impacto futuro con la Tierra en los próximos 100 años”.

Es el asteroide más grande que se espera que vuele por la Tierra en los próximos dos meses, pero no es el más grande.

Ese honor pertenece al asteroide 3122 Florence (1981 ET3), que sobrevoló nuestro planeta y afortunadamente no chocó con la Tierra el 1 de septiembre de 2017. Pasará nuevamente el 2 de septiembre de 2057. Se estima que ese asteroide tiene 2,5 kilómetros de largo y casi 9 kilómetros de ancho.

Además de rastrear objetos cercanos a la Tierra que podrían representar una amenaza, la NASA y otras agencias actualmente tienen misiones en curso para estudiar asteroides cercanos a la Tierra y mitigar potencialmente el peligro de una colisión. El observatorio está ubicado en el cerro Cerro Pachón, en el centro-norte de Chile.

Conocer el tamaño y la órbita de un asteroide es la batalla principal, ya que esto permite la predicción de objetos cercanos a la Tierra.

Este año, el Observatorio Vera C.Rubin estará en línea y permitirá el descubrimiento de decenas de miles de asteroides en órbitas que podrían acercarlos a la Tierra, dijo Ed Lu, director ejecutivo del Instituto de Asteroides y exastronauta de la NASA.

“Es un momento emocionante para la defensa planetaria porque estamos al borde de una inundación absoluta de nuevas observaciones que nos permitirán rastrear 10 veces más asteroides de los que hemos rastreado antes”, dijo Lu.

Misiones como OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa2 de Japón están explorando asteroides en nuestro sistema solar y tienen como objetivo devolver muestras a la Tierra en los próximos años. La cámara de objetos cercanos a la Tierra, llamada NEOCam, está caracterizando objetos cercanos a la Tierra.

También se planean otras misiones. El DART de la NASA, que significa Prueba de redireccionamiento de doble asteroide, es una prueba de defensa planetaria para evitar que un asteroide golpee la Tierra. DART, que tiene una ventana de lanzamiento que se abrirá en julio de 2021, visitará un sistema de asteroides binarios donde dos asteroides se orbitan entre sí y buscan desviar un pequeño asteroide.

DART se estrellará contra una luna (un pequeño satélite natural) del asteroide cercano a la Tierra Didymos, que es comparable en tamaño a un asteroide que podría representar una amenaza.

La misión complementaria Hera de la Agencia Espacial Europea medirá con precisión cómo cambió la velocidad del asteroide más grande y estudiará el cráter de impacto de DART en la luna.

Por Ashley Strickland

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com