“Satanás existe, es el seductor”, reafirmó el Papa Francisco, y recordó que la existencia del Maligno es mencionada desde las primeras páginas de la Biblia.

El Santo Padre hizo esta afirmación en la primera edición del programa “Yo creo”, emitido esta noche (hora de Italia) a través de TV2000. “Satanás aparece en las primeras páginas de la Biblia porque es una realidad, que todos tenemos como experiencia. Todos nosotros tenemos en el corazón la experiencia de la lucha entre el bien y el mal. Al momento de hacer una elección, por ejemplo, siempre tenemos esta experiencia”, explicó el Pontífice.

“Tú sientes algo que te impulsa a hacer el bien, amar al prójimo por ejemplo, hacer una obra de caridad, pensar una cosa bella”, indicó Francisco, así como “algo que te dice ‘no, ese no es el camino, no te hará feliz. Este es el camino’”.

“Algunos dicen: ‘No, Satanás no existe, nosotros tenemos dentro un poco, por nuestras enfermedades materiales, espirituales, psíquicas, tenemos esta tendencia también al mal’. Es verdad que estamos heridos, somos personas heridas, pero Satanás existe, es el seductor”, expresó.

El Papa Francisco explicó que “la seducción es presentada, pero de modo diferente a como Dios se presenta. Ambos tienen lenguaje diferente. ‘Creo en Dios Padre Todopoderoso…’ y, no digo ‘creo en Satanás’, porque yo no me confío a Satanás como el niño se confía a la mano del papá”.

Tras reiterar que Satanás existe, el Pontífice recordó que “debo defenderme de su seducción”.

“Siempre ha impresionado que Jesús, en la última cena, cuando reza, pide al Padre la gracia de salvarlos de la mundanidad. La mundanidad es la atmósfera de Satanás, se mueve en la mundanidad. Está el espíritu del mundo, en Satanás es así”, señaló.

El programa “Yo creo” comprende una serie de diálogos que el Santo Padre sostiene con el P. Marco Pozza, capellán de la cárcel de Padua (Italia), quien lo entrevistó también sobre el Padrenuestro y el Ave María.

Se informó que del fruto de estas nuevas entrevistas, el sacerdote ha elaborado el libro “Io credo, noi crediamo” (Yo creo, nosotros creemos), editado por la Libreria Editrice Vaticana y Rizzoli, que saldrá a la venta en Marzo.



Redacción ACI Prensa



Foto.- Crédito - Captura de video - Pixabay - Papa Francisco - demonio

Fuente.- https://www.aciprensa.com