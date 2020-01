El Juez de Apelación Benedicto Abicair de la Sexta Cámara Civil de la Corte de Justicia de Río de Janeiro (Brasil) decretó que Netflix retire de manera provisional la película “A Primeira Tentação de Cristo” (La primera tentación de Cristo), que presenta a Jesús como homosexual.

En la decisión tomada el miércoles 8 de enero, Abicair decretó: “Más adecuado y benéfico, no solo para la comunidad cristiana, sino para la sociedad brasileña, mayoritariamente cristiana, hasta que se juzgue el fondo del recurso, recurrir a la cautela para calmar los ánimos, por lo que concedo una medida preliminar provisional en la forma solicitada”.

La orden judicial se otorgó en cumplimiento de una solicitud presentada por la asociación católica Centro Don Bosco de la Fe y la Cultura. Sin embargo, es provisional, y tendrá efecto hasta que se juzgue el recurso de apelación por parte de Netflix.

Hace aproximadamente un mes, en Change.org y CitizenGO se lanzaron dos campañas de firmas paralelas para solicitar a Netflix que cancele la película. Actualmente el número de firmas está cerca de alcanzar las cuatro millones.

Además de detener la emisión de la película, el juez Abicair también prohibió la exhibición de trailers, “making of”, publicidad y cualquier anuncio que se refiera al filme. La decisión debe tomarse tan pronto como se notifique a Netflix y Porta dos Fundos, la productora.

El juez señaló que “el derecho a la libertad de expresión, la prensa y las artes no es absoluto”, y “que debe tenerse en cuenta para que no se produzcan excesos, evitando consecuencias perjudiciales para muchos”.

La decisión de Abicair también señala que “Netflix, hasta donde yo sé, es accesible para cualquiera que quiera afiliarse, incluidos los menores, y el título de ‘producción artística’ no refleja la realidad de lo que se ha reproducido”.

En este sentido, el juez cree que “las consecuencias de la divulgación y exhibición de la ‘producción artística’” tienen “más probabilidades de causar daños graves e irreparables que su suspensión”.

La solicitud para retirar la película del Centro Don Bosco había sido previamente denegada por la jueza Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, para quien la suspensión del filme “constituiría sin ambigüedad la censura decretada por el Poder Judicial”.

Hasta el momento Netflix y Porta dos Fundos no se han pronunciado sobre la decisión judicial tomada el 8 de enero en su contra.

“La primera tentación de Cristo” se estrenó en Netflix el 3 de diciembre, con subtítulos en inglés, alemán, italiano y francés, y generó reacciones negativas por su contenido blasfemo. La película no solo presenta a Jesús como una persona que tiene relaciones sexuales con otros hombres, sino que también retrata a la Virgen María como prostituta y a los apóstoles como un grupo de alcohólicos.

En un video publicado el miércoles 8 de enero en el canal de YouTube del Centro Don Bosco, el presidente de esta asociación, Pedro Affonseca, declaró que su accionar “es una defensa de la fe” y “una defensa de Dios”.

“Algunos argumentan que Dios no necesita a nadie para defenderlo y esto es evidente, Dios es inalcanzable. Pero Dios debe ser adorado, debe ser amado, no puede ofenderse bajo ninguna circunstancia, no puede ser burlado”, dijo.

Por tanto, explicó que, en primer lugar, es un acto de “defensa de la fe, una defensa de Dios, para que Dios pueda ser adorado, amado y adorado como debería. Y las blasfemias deben ser condenadas, no pueden suceder en absoluto”.

En segundo lugar, señaló, “nuestro acto es cuidar las almas, cuidar a las personas, evitar que las personas tengan acceso a este tipo de contenido, porque ese contenido lleva a las personas a un camino de perdición” y lejos de la verdad.

Además, y en tercer lugar, señaló que este tipo de contenido “es inadmisible en cualquier lugar, pero especialmente en Brasil, porque lo que han hecho es un acto que amenaza a Dios, a los fieles, a la fe católica, pero también contra Brasil, que es un país católico en su origen”.

“No nos rendiremos. Si hay nuevas blasfemias, serán condenadas públicamente, repudiadas y se tomarán medidas”, dijo el presidente del Centro Don Bosco.

Finalmente, Affonseca invitó a orar por la conversión de los responsables de la película blasfema, así como por “las personas que tuvieron acceso a este video para que tampoco se pierdan”.

“Y amar a Dios, amar a Dios en desagravio, amar a Dios por los que no lo aman, creer en Dios por los que no creen y esperar en Dios por los que no lo hacen”, concluyó.

