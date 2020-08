Joe Biden eligió a Kamala Harris como la candidata demócrata a Vicepresidente de Estados Unidos

"Es una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país", indicó el ex Vicepresidente de Barack Obama en su cuenta de Twitter a la hora de realizar el anuncio.

El virtual candidato presidencial del partido demócrata, Joe Biden, anunció el martes que eligió a la Senadora, Kamala Harris para que lo acompañe como candidata a Vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de Noviembre. “Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera en las elecciones”, expresó Biden en su cuenta de Twitter. “Cuando Kamala era fiscal general ella trabajó muy cerca de Beau”, señaló Biden en un segundo tuit, en referencia a su hijo mayor y ex fiscal Beau Biden, fallecido en 2015 por un tumor cerebral. “Los observé cargando contra los grandes bancos, ayudando a los trabajadores, protegiendo a las mujeres y los niños en situaciones de abuso. Me sentí orgulloso en ese momento, y me siento orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña”, agregó.

Harris, la única mujer afroamericana en el Senado de Estados Unidos, ha marchado en las calles y ha patrocinado una nueva legislación de reforma policial en el Congreso, y además ha sido una enérgica defensora del cambio social y una feroz crítica del presidente Donald Trump.

La Senadora de California, de 55 años, también se había convertido en una aliada clave del Biden, dispuesto a desafiar al mandatario republicano en las elecciones del 3 de Noviembre, en un momento de la campaña en que se ha puesto al frente de la carrera.

Una candidata esperada

Biden, de 77 años, se enfrentaba a las presiones dentro de su partido para elegir una mujer afroamericana como su compañera de fórmula. Donantes demócratas, estrategas y cercanos a su campaña ya habían dicho en entrevistas que pensaban que la candidata a vicepresidente debía ser Harris.

El día después de que Biden voló a Houston y se reunió con la familia de George Floyd, el hombre afroamericano cuya muerte en mayo bajo custodia de la policía de Mineápolis provocó manifestaciones, Harris encabezó un evento de recaudación de fondos en línea que le reportó 3,5 millones de dólares a Biden.

“Ella entiende el momento”, había dicho Marc Lasry, presidente de Avenue Capital Group y miembro del comité nacional de finanzas de Biden, recientemente a la agencia Reuters. “Quieren a alguien que mueva a la gente y ella parece ser esa persona”, agregó.

“Va a ser Harris. Siempre iba a ser Harris. Iba a ser Harris incluso cuando Joe Biden no pensaba que fuera a ser Harris”, señaló un estratega demócrata con relaciones con el círculo de Biden, hablando con la condición del anonimato.

Foto.- Reuters/Brendan McDermid - Joe Biden y Kamala Harris integrarán la boleta presidencial del partido demócrata en las elecciones de Noviembre

