Líbano: Una fuerte explosión sacude el Puerto de Beirut, al menos cuatrocientos heridos han sido llevados a un Hospital

Una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut este martes, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad. Unas cuatrocientas personas heridas fueron trasladadas a la unidad de emergencia del hospital del Hotel Dieu tras la explosión, le dijo a CNN una enfermera registrada de servicio en el centro médico.

La gravedad de las lesiones no fue clara de inmediato. Inicialmente se pensó que la fuente de la explosión fue un gran incendio en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias. La explosión ha dejado daños masivos en el área y una enorme nube de humo que parecía rojo sobre el buró, dijo el equipo de CNN en el terreno. Las agencia de noticias estatal NNA informó que los equipos de bomberos se apresuraron a la escena y trabajan en apagar el incendio. Las noticias locales informaron que varias personas resultaron heridas en el incidente. La Cruz Roja Libanesa pidió a todos sus médicos que se movilicen de inmediato a sus respectivos centros a la luz de la explosión masiva que sacudió el puerto de Beirut el martes, dijo en Twitter.

Los equipos de la Cruz Roja están tratando de llegar al sitio de la explosión, agregó.

“¡Nuestros equipos están intentando llegar al sitio de la explosión! ¡Por favor, dejen espacio para que pasen las ambulancias!», tuiteó la Cruz Roja Libanesa.

El ministro de Salud del Líbano, Dr. Hamad Hassan, ordenó a todos los hospitales de la zona que se preparen para recibir a las personas que resultaron heridas con la masiva explosión que sacudió a Beirut, según la NNA.

Un productor de CNN en Beirut describió la sala de emergencias de un hospital de Beirut como «una escena caótica», con médicos que realizan evaluaciones mientras intentan tratar a decenas de personas heridas en una explosión masiva.

«Algunas personas tenían extremidades rotas, algunas estaban llenas de vidrio», dijo Ghazi Balkiz.

“Entré, vi a unas pocas personas tiradas en el piso, doctores tratando de ponerles intravenosas. Un par de personas se desmayaron”, agregó.

Al menos 10 bomberos que trabajan para el municipio de Beirut están desaparecidos después de la explosión que sacudió a Beirut el martes, dijo el gobernador de la ciudad, Marwan Abboud, diciendo que la escena le recordaba a «Hiroshima y Nagasaki».

Cuando el periodista le preguntó si el incendio causó la explosión, dijo: «No lo sabemos. Hubo un incendio, los [bomberos] vinieron a apagarlo, luego ocurrió la explosión y desaparecieron. Los estamos buscando».

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala».

La explosión se sintió en Chipre

La explosión en Beirut se sintió en la vecina isla de Chipre, a unos 240 kilómetros de distancia del Líbano, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

«Recibimos una serie de informes de Chipre que parecen estar relacionados con esta explosión, informando ruido y traqueteo ventanas», escribió el EMSC en Twitter.

Varios usuarios de redes sociales también escribieron en Twitter que sintieron la explosión en sus hogares en Chipre.

«La explosión se sintió en Limassol, Chipre, nuestras ventanas se sacudieron», tuiteó el usuario Elias Mavrokefalos.

«Verifiqué si estábamos siendo bombardeados», tuiteó otro residente de Limassol. Un usuario diferente dice que también escuchó el sonido de la explosión y sintió un «ligero temblor» en la ciudad de Nicosia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Nikos Christodoulides, también tuiteó que está en «comunicación con el gobierno libanés y ha informado de la disposición inmediata de Chipre para ayudar al Líbano».

Por CNN

